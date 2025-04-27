«Будем говорить». Игроков Динамо оштрафуют после победы над Шахтером

Главный тренер юношеской команды «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал схватку своих футболистов с игроками донецкого «Шахтера» в матче юношеского чемпионата (1:0). Специалист заявил, что такое поведение не подходит игрокам «бело-синих».

– Было много эмоций, что привело к удалению в конце встречи, как можете их прокомментировать?

– Это не подходит нашим игрокам, будем разговаривать об этом и применять штрафные санкции, потому что свои эмоции нужно контролировать независимо от того, как ведет себя соперник.

– Расскажите подробнее, что произошло в моменте с двумя удалениями игроков «Шахтера».

– Мяч вылетел в нашу скамью запасных, их центральный защитник забежал на нее, стал толкаться и избивать наших игроков, а они, конечно, начали отвечать. В итоге получили красные карточки.

Футболисты юношеских команд донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» устроили массовую драку после финального свистка. Все это завершилось тем, что арбитр показал пять красных карт: у Шахтера изъяты Арройо и Баглай, а у Динамо – Коробов, Герич и Суркис.