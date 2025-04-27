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  4. «Будем говорить». Игроков Динамо оштрафуют после победы над Шахтером
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 12:24 |
1862
4

«Будем говорить». Игроков Динамо оштрафуют после победы над Шахтером

Матч юношеских команд завершился дракой на футбольном поле

27 апреля 2025, 12:24 |
1862
4
«Будем говорить». Игроков Динамо оштрафуют после победы над Шахтером
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер юношеской команды «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал схватку своих футболистов с игроками донецкого «Шахтера» в матче юношеского чемпионата (1:0). Специалист заявил, что такое поведение не подходит игрокам «бело-синих».

– Было много эмоций, что привело к удалению в конце встречи, как можете их прокомментировать?

– Это не подходит нашим игрокам, будем разговаривать об этом и применять штрафные санкции, потому что свои эмоции нужно контролировать независимо от того, как ведет себя соперник.

– Расскажите подробнее, что произошло в моменте с двумя удалениями игроков «Шахтера».

– Мяч вылетел в нашу скамью запасных, их центральный защитник забежал на нее, стал толкаться и избивать наших игроков, а они, конечно, начали отвечать. В итоге получили красные карточки.

Футболисты юношеских команд донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» устроили массовую драку после финального свистка. Все это завершилось тем, что арбитр показал пять красных карт: у Шахтера изъяты Арройо и Баглай, а у Динамо – Коробов, Герич и Суркис.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
У НАШАВА ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА ШАХТЕРА АПЯТЬ РАСТУТ ДАСТОЙНИЭ ИГРАКИ ДЕРЖЭМ МАРКУ АЛЕ АЛЕ АЛЕ РЕНАТ НАШ БОГ И ЦАРЬ
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+2
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Мен Петров
Це свідчить про рівень культури та виховання футболістів команд. Цікаво хто з них книжки читає?
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0
Vbolivalnyk-Peter
Цікаво на яку суму Суркіс сам себе оштрафує!!?? 
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-9
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