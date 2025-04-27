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27 апреля 2025, 05:00 | Обновлено 27 апреля 2025, 05:20
181
0

Главный тренер Динамо U-19 прокомментировал победу над Шахтером

Игорь Костюк заявил, что команде не нужно останавливаться

27 апреля 2025, 05:00 | Обновлено 27 апреля 2025, 05:20
181
0
Главный тренер Динамо U-19 прокомментировал победу над Шахтером
ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» U19 Игорь Костюк поделился впечатлениями от выездной победы над донецким «Шахтером», в котором киевляне победили со счетом 1:0:

– Четыре очка, на которые мы опережаем «Шахтер», еще ни о чем не свидетельствуют, ведь впереди осталось еще четыре тура, и их еще нужно выиграть. Конечно, после победы эмоции положительные, ведь это была очень важная игра. Готовились к ней, то, о чем договаривались, и тот план на игру, который мы выбрали, сработали. Мы не давали команде соперника создавать моменты, в то же время сами имели три-четыре возможности, чтобы забить. Но 1:0 - это тоже победа, имеем три очка в копилку, и теперь отдохнем после матча.

– Большинство опасных ударов было нанесено головой, или, по вашему мнению, играть низом удавалось не так хорошо?

– Здесь не важно – головой или ногами, главное, что мы создавали моменты, и через свободные зоны работало то, что мы планировали.

– Было много эмоций, что привело к удалениям в конце встречи, как можете их прокомментировать?

– Это не подобает нашим игрокам, будем разговаривать об этом и применять штрафные санкции, потому что свои эмоции нужно контролировать независимо от того, как ведет себя соперник.

– Расскажите подробнее, что произошло в моменте с двумя удалениями игроков «Шахтера».

– Мяч вылетел к нашей скамейке запасных, их центральный защитник забежал на нее, начал толкаться и бить наших игроков, а они, конечно, начали отвечать. В итоге получили красные карточки.

– Что труднее – выиграть чемпионство в прошлом сезоне или сейчас его подтвердить?

– Выигрывать чемпионство – это не самоцель. Конечно, для игроков этого сезона большим опытом была Юношеская Лига УЕФА. Вы видели, как мы провели осеннюю часть, как играли с «Аталантой», когда нам немного не повезло. А самоцель – это развитие футболистов, чтобы они росли в футбольном плане и пополняли основной состав первой команды. Сейчас очень много наших воспитанников являются ведущими исполнителями во взрослой команде и играют в сборной Украины. Поэтому школа «Динамо» работает.

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Александр Сильченко Источник: ФК Динамо Киев
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