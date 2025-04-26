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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 18:02 | Обновлено 26 апреля 2025, 18:20
2482
22

Один гол и удаления. Динамо обыграло Шахтер в матче чемпионата U-19

Единственный гол забил Редушко

26 апреля 2025, 18:02 | Обновлено 26 апреля 2025, 18:20
2482
22
Один гол и удаления. Динамо обыграло Шахтер в матче чемпионата U-19
ФК Шахтер

Состоялся топ-матч в рамках очередного тура юношеского чемпионата Украины между Шахтером U-19 и Динамо U-19.

Встречу выиграла киевская команда со счетом 1:0, в конце первого тайма отличился Богдан Редушко, который головой замкнул фланговый навес. Во втором тайме было много эмоций, но голами футболисты болельщиков больше не порадовали.

Уже в компенсированное время случилась побольшая потасовка, которая закончилась тремя удалениями.

Динамо U-19 лидирует с 71 пунктом, у Шахтера U-19 вторая позиция и 67 очков. Топ-3 замыкают Карпаты с 52 очками.

До конца юношеского чемпионата осталось сыграть четыре тура.

Юношеский чемпионат Украины. 26-й тур

Шахтер U-19 – Динамо U-19 0:1
Гол: Редушко, 45+1

Шахтер U-19 (стартовый состав): Баглай, Дрозд, Данковский, Арройо, Огарков, Башмарин, Тютюнов, Бундаш, Сметана, Цуканов, Ломага

Динамо U-19 (стартовый состав): Суркис, Коробов, Сизонюк, Захарченко, Губенко, Ищенко, Саленко, Осипенко, Редушко, Кремчанін, Герич

Удалены: Баглай, Арройо, 90+5 – Герич, 90+5, Коробов, 90+6, Суркис, 90+8

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 22
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sahka1981
Молодці! З перемогою! По грі наче ШД і контролює м'яч, але не те що без моментів, навіть без ударів взагалі. Самий помітний в них гравець, це захисник болівієць, якого за лям наче купили, технічний такий, в другому таймі практично за плеймекера грав.. ДК мало забивати більше, Редушко мав стовідсотковий момент, але потім виправився. Важлива перемога для чергового чемпіонства. Вже на останній доданій хвилині, на половині ШД для чогось влаштували сутичку, остання додана хвилина, нах воно кому потрібно. Хібащо для Алєксєя Бєліка якесь, типу виправдання буде, і привід про щось поговорити. Доречі, з приводу Бєліка, сподіваюсь поважний пан Бебех дививмя цей матч, і розкаже нам на якій мові Бєлік давав підказки своїм гравцям, це вже не кажучи про потік матів від нього і агресивні дії в бік суддів. В нас же пан Бебех, наче як, об'єктивний журналіст-блогер, не має він таке не прокоментувати)
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+10
DK2025
Тренер скандалист. Команда истеричек несдержанных. Фаны и вся скамейка запасных всегда в драку лезут при проигрыше. Донбасс порожняк не гонит!
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+10
serhiy
Жаль ,матч не дивися.Бачу диискусій про нього багато.  Дякую пацанам за перемогу ! Тепер черга стариків !
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+7
serhiy
Оггггооогоооо ! Таке пропустив (. 
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+7
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Fitness.sports
Мои поздравления Динамо, заслуженная Победа! Надо уметь проигрывать, а не провоцировать. Шахтёр ничего не смог создать впереди, если били, то даже не мимо ворот, а по воробьям. Молодцы! После матча поведение вратаря Суркиса - это явная реакция на провокацию во время игры. 
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+6
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ZANREGENT
Две красных у ДК и у кротов. Суркис после матча красную получил. Но зачинщиками драк были кроты
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+6
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Fitness.sports
Статистике игры неправильно показана. Коробов получил две жёлтые, а не прямую красную. И вторая жёлтая как раз  до финального свистка, на последней добавочной минуте..
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0
Павло
Пєдрільний хлопчик вєтальок,
Потрапив в дупу "угальок"...
Бо знов в прольоті ці тєрпіли,
Ну ті, що із села Щасливе...
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-2
⚒️Виталёк/ Фан Мурлыки😸❤️
😢Сумую я з гола Редушка❗
І за успіх суркісят...
І лиш Кіт муркоче на вушко❗😸❤️
Його вірний я фанат! 😊
Ответить
-3
⚒️Виталёк/ Фан Мурлыки😸❤️
😢😢😢Жаль...Всё для нас наилучшие. ⚒️Шахтёр🧡🖤 чемпион🥇🥇🥇 В НАШИХ СЕРДЦАХ, а наши юнаки це майбутнє клубу!
.
Це Донецькі юнаки -
Завзяті і моторні!
То майбутні гірники -
Помаранчево-чорні! 😊
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-5
_9Quantum19_
Київський клуб знову купив суддю. Чому це досі вважається нормою?
Ответить
-7
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