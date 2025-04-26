Один гол и удаления. Динамо обыграло Шахтер в матче чемпионата U-19

Состоялся топ-матч в рамках очередного тура юношеского чемпионата Украины между Шахтером U-19 и Динамо U-19.

Встречу выиграла киевская команда со счетом 1:0, в конце первого тайма отличился Богдан Редушко, который головой замкнул фланговый навес. Во втором тайме было много эмоций, но голами футболисты болельщиков больше не порадовали.

Уже в компенсированное время случилась побольшая потасовка, которая закончилась тремя удалениями.

Динамо U-19 лидирует с 71 пунктом, у Шахтера U-19 вторая позиция и 67 очков. Топ-3 замыкают Карпаты с 52 очками.

До конца юношеского чемпионата осталось сыграть четыре тура.

Юношеский чемпионат Украины. 26-й тур

Шахтер U-19 – Динамо U-19 0:1

Гол: Редушко, 45+1

Шахтер U-19 (стартовый состав): Баглай, Дрозд, Данковский, Арройо, Огарков, Башмарин, Тютюнов, Бундаш, Сметана, Цуканов, Ломага

Динамо U-19 (стартовый состав): Суркис, Коробов, Сизонюк, Захарченко, Губенко, Ищенко, Саленко, Осипенко, Редушко, Кремчанін, Герич

Удалены: Баглай, Арройо, 90+5 – Герич, 90+5, Коробов, 90+6, Суркис, 90+8