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  4. Реал после поражения Барсе решил избавиться от звезды. У него ужасная серия
Испания
28 апреля 2025, 01:55 |
408
0

Реал после поражения Барсе решил избавиться от звезды. У него ужасная серия

Родриго покинет мадридский гранд

28 апреля 2025, 01:55 |
408
0
Реал после поражения Барсе решил избавиться от звезды. У него ужасная серия
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

По информации испанских СМИ, руководство «Реала» осталось разочаровано действиями бразильца Родриго в этом матче. Вингер, запомнившийся болельщикам клуба голами в ключевых матчах, выглядел, по мнению боссов «бланкос», плохо в последнем поединке.

«Реал» готов продать Родриго. Кроме того, у бразильца сейчас серия из 12 матчей, в которых он не может забить гол.

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Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Барселона - Реал Родриго Гоес
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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