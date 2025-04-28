Реал после поражения Барсе решил избавиться от звезды. У него ужасная серия

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

По информации испанских СМИ, руководство «Реала» осталось разочаровано действиями бразильца Родриго в этом матче. Вингер, запомнившийся болельщикам клуба голами в ключевых матчах, выглядел, по мнению боссов «бланкос», плохо в последнем поединке.

«Реал» готов продать Родриго. Кроме того, у бразильца сейчас серия из 12 матчей, в которых он не может забить гол.