Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

После завершения матча лидер защиты «Реала» Антонио Рюдигер остался недоволен действиями главного арбитра матча и считает его главным виновником поражения мадридцев в финале.

«Он плохо с нами обращался в финальных моментах матча, просто придумывал фолы», – сказал Рюдигер.

Отметим, что рефери удалил в этом матче Рюдигера, Беллингема и Васкеса из-за споров.