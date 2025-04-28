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  4. Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
Испания
28 апреля 2025, 02:51 |
64
1

Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне

Антонио Рюдигер раскритиковал судейство

28 апреля 2025, 02:51 |
64
1
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

После завершения матча лидер защиты «Реала» Антонио Рюдигер остался недоволен действиями главного арбитра матча и считает его главным виновником поражения мадридцев в финале.

«Он плохо с нами обращался в финальных моментах матча, просто придумывал фолы», – сказал Рюдигер.

Отметим, что рефери удалил в этом матче Рюдигера, Беллингема и Васкеса из-за споров.

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Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Барселона - Реал Антонио Рюдигер судейство
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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