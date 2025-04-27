ДЖОКОВИЧ: «Сейчас я пытаюсь выиграть матч, не думая о победе на турнире»

Именитый сербский теннисист Новак Джокович вылетел из грунтового турнира АТР 1000 в Мадриде после поражения от итальянца Маттео Арнальди (6:3, 6:4).

В послематчевом интервью Ноле отметил, что ему больше понравилась его игра по сравнению с очень плохим матчем в Монте-Карло против Алехандро Табило, но он понимает, что все еще далек от уровня, к которому стремится.

– Как вы себя чувствуете после нового поражения в первом круге, уже четвертого в этом сезоне (Доха – Берреттини, Индиан-Уэллс – ван де Зандсхулп и Монте-Карло – Табило)?

– Конечно, после поражения ощущения не самые приятные. Я знал, что первый матч здесь будет очень сложным для меня. Арнальди – очень хороший игрок, качественный. У меня было мало матчей на грунте. Я хорошо тренировался, но все меняется, когда выходишь на официальный матч. Положительный момент в том, что я получил больше удовольствия, чем в Монте-Карло или на других турнирах – это хорошо. Но, очевидно, что уровень игры все еще не тот, на который я рассчитываю. Что ж, я проиграл более сильному сопернику. Ничего страшного. Я надеялся сыграть хотя бы на один матч больше, чем в Монте-Карло.

– Насколько тяжело вам переживать такие ранние вылеты?

– Я должен признать, что для меня это новая реальность. Сейчас я пытаюсь выиграть хотя бы один-два матча, не думая о победе на турнире. Это совсем другое чувство по сравнению с тем, что я испытывал в течение более двадцати лет. Для меня это ментальный вызов – справляться с такими эмоциями и с тем, что теперь я регулярно рано вылетаю с турниров. Но это, наверное, просто жизненный и карьерный цикл (улыбается). Рано или поздно это должно было случиться.

– Как вы оцениваете свои перспективы в ближайшие недели?

– Я постараюсь использовать это как мотивацию на будущее. Очевидно, что турниры Большого шлема, как я многократно говорил, для меня важнее всего. Это не значит, что я не хотел победить здесь, но именно на турнирах Большого шлема я хочу показывать свой лучший теннис. Не знаю, получится ли у меня это сделать на Ролан Гаррос, но я приложу максимум усилий.

– Вы не выглядите сильно подавленным…

– За двадцать лет я никогда не испытывал того, что пережил за последние двенадцать месяцев. Так много ранних вылетов. Но это часть спорта, нужно принять это и попытаться использовать ситуацию себе во благо. Сейчас я сталкиваюсь с новым ощущением, которое необходимо осмыслить и правильно с ним справляться. Я все еще стараюсь сохранять оптимизм и знаю, на что способен. Но очевидно, что многое изменилось – и в моих ударах, и в движении, и в состоянии тела. Это реальность, которую нужно принять. Я сделаю все возможное, чтобы двигаться вперед. Я не подойду к Ролан Гаррос в статусе фаворита.

– Вы все еще чувствуете давление необходимости побеждать?

– Давление – неотъемлемая часть спорта и выступлений на высшем уровне, оно никогда не исчезнет. Просто теперь это другой вид давления. Каждый раз, выходя на корт, я ощущаю нервозность, стресс, как и все остальные игроки, но также и азарт. Мне все еще нравится соревноваться, но, если быть честным, это стало немного сложнее.

– Возможно ли, что это был ваш последний турнир в Мадриде?

– Может быть, да. Я не уверен, что вернусь сюда. Последний Мадрид? Надеюсь, что нет, но это возможно.