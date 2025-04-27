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  4. Экс-игрок Шахтера: «Динамо с Шовковским играет более разнообразно»
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 10:26 |
478
0

Экс-игрок Шахтера: «Динамо с Шовковским играет более разнообразно»

Шанс «Шахтера» – в качественной командной игре

27 апреля 2025, 10:26 |
478
0
Экс-игрок Шахтера: «Динамо с Шовковским играет более разнообразно»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Ященко

В центральном матче 26 тура УПЛ футболисты «Шахтера» во Львове будут принимать «Динамо».

Бывший игрок «горняков» Сергей Ященко эксклюзивно для Sport.ua рассказал кому предпочитает Классическое.

«Довольно ощутимый отрыв в динамовских очках не влияет на интерес к этому противостоянию. В дерби свои законы и в каком бы состоянии не находились участники они будут пытаться сыграть из-за не могу, ведь речь идет об имидже клуба.

Я считаю, что «горняки» могут добиться нужного результата, прежде всего благодаря качественным командным действиям. Потому что «Динамо» нынешнего образца играет разнообразнее. Хотя не думаю, что сегодня киевляне будут действовать раскрепощенно, с открытым забралом. Тем не менее, ближайший преследователь – «Александрия» еще на опасном расстоянии.

По-моему, мячом чаще будут владеть дончане, однако киевляне будут настороже. Склоняюсь к тому, что все закончится результативной ничьей – 1:1, которая еще на шаг приблизит динамовцев к чемпионскому титулу», – заявил Сергей.

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Сергей Ященко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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