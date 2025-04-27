Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Много пижонов». Леоненко дал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 12:06 |
1198
3

«Много пижонов». Леоненко дал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ

Виктор считает «Динамо» фаворитом встречи во Львове

27 апреля 2025, 12:06 |
1198
3
«Много пижонов». Леоненко дал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко дал свой прогноз на матч «бело-синих» против донецкого «Шахтера» в 26-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Букмекеры считают шансы команд практически равными, отдавая лишь небольшое предпочтение Шахтеру. А каково ваше мнение, кто фаворит?

– Динамо должно доказывать, что они чемпионы. Если Шовковский выпустит второй состав, это будет означать, что немного испугались. Чемпионство следует подтверждать, чтобы у болельщиков не оставалось осадка.

Фаворит в этом матче Динамо! В Шахтере очень много пижонов, поэтому у них ничего не выходит.Я называю таких игроков – «самоназначенцы».

В сборной назначили сами себя звездами, теперь – в Шахтере. Они забыли, что чемпионство следует подтверждать, а в нашем чемпионате это сделать несложно.

Уровень УПЛ сейчас – это первенство города. Я лучше буду у себя во дворе подметать, чем матчи нашего чемпионата смотреть, хотя Шахтер – Динамо посмотрю, чтобы потом игру на молекулы разобрать, – сказал Виктор.

Уже совсем скоро, 27 апреля, донецкий «Шахтер» проведет матч против киевского «Динамо» в УПЛ. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Полтава – Металлист, Кудровка – Эпицентр, ЮКСА – Буковина. Смотреть LIVE
Михалик спрогнозировал результат матча Шахтер – Динамо
Ворскла – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виктор Леоненко Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Футбол | 27 апреля 2025, 07:01 4
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании

Карло провел пресс-конференцию после поражения каталонской команде со счетом 2:3

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27 апреля 2025, 07:00 34
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Только в случае победы «горняки» сохранят турнирную мотивацию и шансы подняться в таблице

Игрок Барсы удивил Флика в матче с Реалом. Он может выйти в полуфинале ЛЧ
Футбол | 27.04.2025, 12:28
Игрок Барсы удивил Флика в матче с Реалом. Он может выйти в полуфинале ЛЧ
Игрок Барсы удивил Флика в матче с Реалом. Он может выйти в полуфинале ЛЧ
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Футбол | 26.04.2025, 19:42
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
Футбол | 27.04.2025, 00:55
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
А чого тільки на молекули ,можна щей на атоми розібрати гру
Ответить
+1
vruthiy-112
Леон як завжди правий.!!!
Ответить
0
Battersea
И коты замахали хвостиками
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
25.04.2025, 17:43 26
Футзал
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
27.04.2025, 01:48 37
Футбол
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
27.04.2025, 02:50
Футбол
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
25.04.2025, 23:26 6
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
25.04.2025, 09:04 5
Футбол
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
26.04.2025, 22:40 15
Хоккей
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
26.04.2025, 14:55 15
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем