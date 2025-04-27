«Много пижонов». Леоненко дал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
Виктор считает «Динамо» фаворитом встречи во Львове
Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко дал свой прогноз на матч «бело-синих» против донецкого «Шахтера» в 26-м туре Украинской Премьер-лиги.
– Букмекеры считают шансы команд практически равными, отдавая лишь небольшое предпочтение Шахтеру. А каково ваше мнение, кто фаворит?
– Динамо должно доказывать, что они чемпионы. Если Шовковский выпустит второй состав, это будет означать, что немного испугались. Чемпионство следует подтверждать, чтобы у болельщиков не оставалось осадка.
Фаворит в этом матче Динамо! В Шахтере очень много пижонов, поэтому у них ничего не выходит.Я называю таких игроков – «самоназначенцы».
В сборной назначили сами себя звездами, теперь – в Шахтере. Они забыли, что чемпионство следует подтверждать, а в нашем чемпионате это сделать несложно.
Уровень УПЛ сейчас – это первенство города. Я лучше буду у себя во дворе подметать, чем матчи нашего чемпионата смотреть, хотя Шахтер – Динамо посмотрю, чтобы потом игру на молекулы разобрать, – сказал Виктор.
Уже совсем скоро, 27 апреля, донецкий «Шахтер» проведет матч против киевского «Динамо» в УПЛ. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.
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