Маркевич выбрал победителя игры Шахтер – Динамо. Назвал счет
Легендарный украинский тренер считает фаворитом встречи горняков
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич дал прогноз на матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо»:
«Небольшое преимущество есть у «Шахтера». Для «Динамо» не произойдет ничего страшного, если они проиграют. Чемпионство практически у них в кармане. Я думаю, «Шахтер» выиграет со счетом 2:1».
Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 27 апреля в 18:00 по киевскому времени. В случае победы «Динамо» в этой встрече, донецкий клуб потеряет математические шансы на чемпионство в УПЛ в этом сезоне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ферран Торрес обошел Тибо Куртуа и сравнял счет на 84-й минуте
Блогер Sport.ua составил команду из футболистов, защищавших цвета и «Динамо», и «Шахтера»