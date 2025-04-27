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  4. Маркевич выбрал победителя игры Шахтер – Динамо. Назвал счет
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 11:38 |
605
1

Маркевич выбрал победителя игры Шахтер – Динамо. Назвал счет

Легендарный украинский тренер считает фаворитом встречи горняков

27 апреля 2025, 11:38 |
605
1
Маркевич выбрал победителя игры Шахтер – Динамо. Назвал счет
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич дал прогноз на матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо»:

«Небольшое преимущество есть у «Шахтера». Для «Динамо» не произойдет ничего страшного, если они проиграют. Чемпионство практически у них в кармане. Я думаю, «Шахтер» выиграет со счетом 2:1».

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 27 апреля в 18:00 по киевскому времени. В случае победы «Динамо» в этой встрече, донецкий клуб потеряет математические шансы на чемпионство в УПЛ в этом сезоне.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Мирон Маркевич
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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