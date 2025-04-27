Маркевич выбрал победителя игры Шахтер – Динамо. Назвал счет

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич дал прогноз на матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо»:

«Небольшое преимущество есть у «Шахтера». Для «Динамо» не произойдет ничего страшного, если они проиграют. Чемпионство практически у них в кармане. Я думаю, «Шахтер» выиграет со счетом 2:1».

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 27 апреля в 18:00 по киевскому времени. В случае победы «Динамо» в этой встрече, донецкий клуб потеряет математические шансы на чемпионство в УПЛ в этом сезоне.