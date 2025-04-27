Кто должен заменить Пушича? Милевский нашел тренера для Шахтера

Бывший форвард «Динамо» Артем Милевский выбрал нового тренера для донецкого «Шахтера». Артем признался, что хотел бы увидеть Дарио Срну во главе «горняков».

– Большая вероятность, что в новом сезоне у Шахтера будет новый тренер. Кого бы вам было интересно увидеть у руля «горняков» – Алексея Белика, Дарио Срну, Арда Турана или ваш вариант?

Мне было бы интересно на Дарио Срну посмотреть во главе Шахтера. Мы с ним в хороших отношениях. Но я думаю, ему больше интересно быть функционером – это та работа, которой он занимается сейчас, – заявил Артем.

В качестве футболиста «горняков» Срна девять раз становился чемпионом Украины, семь раз завоевывал Кубок и восемь раз – Суперкубок, а также становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году он исполнял обязанности главного тренера «горняков» после увольнения нидерландского специалиста Патрика ван Леувена.