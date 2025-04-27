Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто должен заменить Пушича? Милевский нашел тренера для Шахтера
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 10:39 |
1439
0

Кто должен заменить Пушича? Милевский нашел тренера для Шахтера

Артем хочет увидеть Дарио Срну на тренерском мостике «горняков»

27 апреля 2025, 10:39 |
1439
0
Кто должен заменить Пушича? Милевский нашел тренера для Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Бывший форвард «Динамо» Артем Милевский выбрал нового тренера для донецкого «Шахтера». Артем признался, что хотел бы увидеть Дарио Срну во главе «горняков».

– Большая вероятность, что в новом сезоне у Шахтера будет новый тренер. Кого бы вам было интересно увидеть у руля «горняков» – Алексея Белика, Дарио Срну, Арда Турана или ваш вариант?

Мне было бы интересно на Дарио Срну посмотреть во главе Шахтера. Мы с ним в хороших отношениях. Но я думаю, ему больше интересно быть функционером – это та работа, которой он занимается сейчас, – заявил Артем.

В качестве футболиста «горняков» Срна девять раз становился чемпионом Украины, семь раз завоевывал Кубок и восемь раз – Суперкубок, а также становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году он исполнял обязанности главного тренера «горняков» после увольнения нидерландского специалиста Патрика ван Леувена.

По теме:
Маркевич выбрал победителя игры Шахтер – Динамо. Назвал счет
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Верес
Полузащитник Карпат: «В следующий раз обыграем Оболонь»
Дарио Срна Шахтер Донецк Марино Пушич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Артем Милевский
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Футбол | 27 апреля 2025, 01:48 37
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале

В «Эль Классико» каталонская команда одержала трудную победу

Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
Футбол | 27 апреля 2025, 08:46 18
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»

Ольга раскритиковала судейство матча «Черноморец» – «Рух»

Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Футбол | 27.04.2025, 11:03
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27.04.2025, 07:00
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
Футбол | 27.04.2025, 00:55
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
25.04.2025, 20:55 26
Футбол
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
27.04.2025, 02:50
Футбол
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
26.04.2025, 19:42 18
Футбол
Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты
Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты
25.04.2025, 13:05 1
Футбол
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
25.04.2025, 21:57 10
Футбол
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
26.04.2025, 14:55 13
Футзал
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
26.04.2025, 02:14 2
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
25.04.2025, 08:33 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем