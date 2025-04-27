Безумный дебютант Реала. Мбаппе обошел Роналду. Впереди только Саморано

В финальном матче Кубка Испании Реал проиграл Барселоне со счетом 2:3.

Один из голов за Реал забил Килиан Мбаппе, ставший 34-м для француза в сезоне за клуб во всех турнирах.

В своем дебютном сезоне за Реал никто в 21 веке не забивал такое количество мячей.

Рекордсменом клуба является Иван Саморано, забивший 37 голов в своем дебютном сезоне за Реал во всех турнирах.