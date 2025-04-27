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Испания
27 апреля 2025, 08:58 | Обновлено 27 апреля 2025, 08:59
1287
0

Безумный дебютант Реала. Мбаппе обошел Роналду. Впереди только Саморано

Французский форвард Реала забил уже 34 гола за клуб в сезоне

27 апреля 2025, 08:58 | Обновлено 27 апреля 2025, 08:59
1287
0
Безумный дебютант Реала. Мбаппе обошел Роналду. Впереди только Саморано
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В финальном матче Кубка Испании Реал проиграл Барселоне со счетом 2:3.

Один из голов за Реал забил Килиан Мбаппе, ставший 34-м для француза в сезоне за клуб во всех турнирах.

В своем дебютном сезоне за Реал никто в 21 веке не забивал такое количество мячей.

Рекордсменом клуба является Иван Саморано, забивший 37 голов в своем дебютном сезоне за Реал во всех турнирах.

  • 37 – Иван Саморано (1992/93)
  • 34 - Килиан Мбаппе (2024/25)
  • 33 - Криштиану Роналду (2009/10)
  • 33 - Рууд ван Нистельрой (2006/07)
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Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Барселона - Реал Криштиану Роналду Иван Саморано Ла Лига чемпионат Испании по футболу Килиан Мбаппе
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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