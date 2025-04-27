Испания27 апреля 2025, 08:58 | Обновлено 27 апреля 2025, 08:59
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Безумный дебютант Реала. Мбаппе обошел Роналду. Впереди только Саморано
Французский форвард Реала забил уже 34 гола за клуб в сезоне
27 апреля 2025, 08:58 | Обновлено 27 апреля 2025, 08:59
1287
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В финальном матче Кубка Испании Реал проиграл Барселоне со счетом 2:3.
Один из голов за Реал забил Килиан Мбаппе, ставший 34-м для француза в сезоне за клуб во всех турнирах.
В своем дебютном сезоне за Реал никто в 21 веке не забивал такое количество мячей.
Рекордсменом клуба является Иван Саморано, забивший 37 голов в своем дебютном сезоне за Реал во всех турнирах.
- 37 – Иван Саморано (1992/93)
- 34 - Килиан Мбаппе (2024/25)
- 33 - Криштиану Роналду (2009/10)
- 33 - Рууд ван Нистельрой (2006/07)
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