Колос Ковалевка

В субботу, 27 апреля, в 15:30 состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный арбитр матча – Алексей Деревинский из Киева

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Колос - Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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