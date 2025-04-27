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Премьер-лига
Колос Ковалевка
27.04.2025 15:30 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 10:45 |
36
0

Колос – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч начнется 27 апреля в 15:30

27 апреля 2025, 10:45 |
36
0
Колос – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос Ковалевка

В субботу, 27 апреля, в 15:30 состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный арбитр матча – Алексей Деревинский из Киева

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Колос - Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Колос – Полесье
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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