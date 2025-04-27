Колос Ковалевка

Колос – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч начнется 27 апреля в 15:30
В субботу, 27 апреля, в 15:30 состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Полесье».
Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный арбитр матча – Алексей Деревинский из Киева
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Колос - Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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