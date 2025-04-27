Богдан РЕДУШКО: «Победили Шахтер. Уже будем праздновать»
В молодежном чемпионате киевляне оторвались от «горняков» на четыре очка
Полузащитник «Динамо» U19 и автор победного гола в ворота «Шахтера» U-19 Богдан Редушко прокомментировал матч.
– Трудно что-то комментировать, потому что эмоции переполняют, уже будем праздновать.
– После этого матча «Динамо» опережает «Шахтер» на четыре очка, насколько это облегчает задачу на финише сезона?
– Психологически сегодняшняя победа придает уверенности. Можно сказать, что это была игра за чемпионство. Хотя впереди еще есть матчи, думаю, матч с «Шахтером» был ключевым, и мы его выиграли.
– В матче первого круга «Динамо» уступило «Шахтеру», получается, теперь взяли реванш?
– Да, на характере.
– Почему большинство опасных ударов было нанесено головой, а моментов после ударов низом было мало?
– По такой схеме играла «Аталанта» в Юношеской Лиге УЕФА, поэтому мы знали, как перестраиваться, как атаковать и контратаковать, поэтому, вспоминали тот поединок.
– Как прокомментируете лишние эмоции, которые бушевали в конце поединка, которые привели к удалениям и к тому, что команды доигрывали в неполных составах?
– Это украинское «Классическое», поэтому немного «подожгли». Конечно, это плохо, ведь получили много «тупых» красных карточек, но главное – что выиграли.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Испании 2024/25
Поединок состоится в ночь на 28 апреля в 00:00 по Киеву