Богдан РЕДУШКО: «Победили Шахтер. Уже будем праздновать»

Полузащитник «Динамо» U19 и автор победного гола в ворота «Шахтера» U-19 Богдан Редушко прокомментировал матч.

– Трудно что-то комментировать, потому что эмоции переполняют, уже будем праздновать.

– После этого матча «Динамо» опережает «Шахтер» на четыре очка, насколько это облегчает задачу на финише сезона?

– Психологически сегодняшняя победа придает уверенности. Можно сказать, что это была игра за чемпионство. Хотя впереди еще есть матчи, думаю, матч с «Шахтером» был ключевым, и мы его выиграли.

– В матче первого круга «Динамо» уступило «Шахтеру», получается, теперь взяли реванш?

– Да, на характере.

– Почему большинство опасных ударов было нанесено головой, а моментов после ударов низом было мало?

– По такой схеме играла «Аталанта» в Юношеской Лиге УЕФА, поэтому мы знали, как перестраиваться, как атаковать и контратаковать, поэтому, вспоминали тот поединок.

– Как прокомментируете лишние эмоции, которые бушевали в конце поединка, которые привели к удалениям и к тому, что команды доигрывали в неполных составах?

– Это украинское «Классическое», поэтому немного «подожгли». Конечно, это плохо, ведь получили много «тупых» красных карточек, но главное – что выиграли.