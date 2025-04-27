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  4. Богдан РЕДУШКО: «Победили Шахтер. Уже будем праздновать»
Молодежные турниры
27 апреля 2025, 05:49 | Обновлено 27 апреля 2025, 06:00
406
0

Богдан РЕДУШКО: «Победили Шахтер. Уже будем праздновать»

В молодежном чемпионате киевляне оторвались от «горняков» на четыре очка

27 апреля 2025, 05:49 | Обновлено 27 апреля 2025, 06:00
406
0
Богдан РЕДУШКО: «Победили Шахтер. Уже будем праздновать»
ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» U19 и автор победного гола в ворота «Шахтера» U-19 Богдан Редушко прокомментировал матч.

– Трудно что-то комментировать, потому что эмоции переполняют, уже будем праздновать.

– После этого матча «Динамо» опережает «Шахтер» на четыре очка, насколько это облегчает задачу на финише сезона?

– Психологически сегодняшняя победа придает уверенности. Можно сказать, что это была игра за чемпионство. Хотя впереди еще есть матчи, думаю, матч с «Шахтером» был ключевым, и мы его выиграли.

– В матче первого круга «Динамо» уступило «Шахтеру», получается, теперь взяли реванш?

– Да, на характере.

– Почему большинство опасных ударов было нанесено головой, а моментов после ударов низом было мало?

– По такой схеме играла «Аталанта» в Юношеской Лиге УЕФА, поэтому мы знали, как перестраиваться, как атаковать и контратаковать, поэтому, вспоминали тот поединок.

– Как прокомментируете лишние эмоции, которые бушевали в конце поединка, которые привели к удалениям и к тому, что команды доигрывали в неполных составах?

– Это украинское «Классическое», поэтому немного «подожгли». Конечно, это плохо, ведь получили много «тупых» красных карточек, но главное – что выиграли.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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