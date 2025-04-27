26.04.2025 17:00 – FT 3 : 0
Англия27 апреля 2025, 05:38 | Обновлено 27 апреля 2025, 05:48
64
0
Ньюкасл – Ипсвич – 3:0. Сороки летят за бронзой. Видео голов и обзор
Команды встретились в 34-м туре АПЛ
27 апреля 2025, 05:38 | Обновлено 27 апреля 2025, 05:48
64
0
Команды встретились в 34-м туре АПЛ
26 апреля в матче 34-го тура АПЛ «Ньюкасл» встречался с «Ипсвичем».
Хозяева поля разгромили соперника со счетом 3:0, а также отправили этим матчем «Ипсвич» в Чемпионшип.
В первом тайме гости остались в меньшинстве, поэтому шансы на любое спасение были мизерными.
После этой победы «Ньюкасл» занимает третью строчку, а «Ипсвич» 18-ю.
Ньюкасл – Ипсвич – 3:0
Голы: Исак, 45+4 (пенальти), Берн, 56, Осула, 80
Видео голов и обзор матча
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Уильям Осула (Ньюкасл).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Дэн Бёрн (Ньюкасл).
45’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Александер Исак (Ньюкасл).
37’
Бен Джонсон (Ипсвич Таун) получает красную карточку.
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