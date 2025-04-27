Ньюкасл – Ипсвич – 3:0. Сороки летят за бронзой. Видео голов и обзор

Команды встретились в 34-м туре АПЛ

26 апреля в матче 34-го тура АПЛ «Ньюкасл» встречался с «Ипсвичем».

Хозяева поля разгромили соперника со счетом 3:0, а также отправили этим матчем «Ипсвич» в Чемпионшип.

В первом тайме гости остались в меньшинстве, поэтому шансы на любое спасение были мизерными.

После этой победы «Ньюкасл» занимает третью строчку, а «Ипсвич» 18-ю.

Ньюкасл – Ипсвич – 3:0

Голы: Исак, 45+4 (пенальти), Берн, 56, Осула, 80

Видео голов и обзор матча