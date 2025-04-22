В субботу, 26 апреля, состоится матч 34-го тура АПЛ «Ньюкасл» – «Ипсвич Таун». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ньюкасл

«Ньюкасл» набрал неплохой ход. Команда обыграла «Брентфорд» (2:1), «Лестер» (3:0), «Манчестер Юнайтед» (4:1) и «Кристал Пэлас» (5:0). Но нашла коса на камень. В предыдущем туре «сороки» проиграли «Астон Вилле» со счетом 1:4. Тем не менее, в турнирной таблице «Ньюкасл» перед началом тура занимал четвертое место. Но учитывая большую конкуренцию, борьба за место в зоне Лиги чемпионов будет продолжаться до последних туров. Что до домашних матчей, то «Ньюкасл» выиграл четыре последних поединка.

Ипсвич Таун

«Ипсвич» от вылета в Чемпионшип может спасти только чудо. Команде не только нужно выиграть все оставшиеся матчи, но и надеяться, что «Вест Хэм» не наберет ни одного очка. У «Ипсвича» была небольшая надежда после победы над «Борнмутом» (2:1) и ничейного матча с «Челси» (2:2), но в предыдущем туре «трактористы» со счетом 0:4 проиграли «Арсеналу». Интересно, что в гостях «Ипсвич» набрал 14 очков. А в поединках, которые проводил на своем поле – всего семь.

Личные встречи

В матче первого тура «Ньюкасл» одержал победу со счетом 4:0. До этого поединка, команды встречались в 2017 году.

«Ньюкасл» – «Ипсвич Таун»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ньюкасл» забивает в среднем по 2,19 гола за игру. Средняя результативность «Ипсвича» в гостях составляет 1,25 гола за матч.

Возможные составы

«Ньюкасл»: Поуп, Ливраменто, Триппьер, Берн, Шер, Тонали, Гимараэс, Жоэлинтон, Барнс, Мерфи, Исак.

«Ипсвич»: Палмер, Дэвис, Туанзебе, Гривз, О'Ши, Энсисо, Джонсон, Берджесс, Каюсте, Морси, Херст.

Прогноз

«Ньюкасл» попробует вернуться на путь побед. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,05.