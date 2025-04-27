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Испания
27 апреля 2025, 04:03 | Обновлено 27 апреля 2025, 04:08
42
0

Ханси ФЛИК: «Команда сможет отпраздновать. Но только в эту ночь»

«Барселона» одержала победу в Кубке Испании над «Реалом»

27 апреля 2025, 04:03 | Обновлено 27 апреля 2025, 04:08
42
0
Ханси ФЛИК: «Команда сможет отпраздновать. Но только в эту ночь»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик дал послематчевый комментарий, где его команда торжествовала над мадридским «Реалом» (3:2) в Кубке Испании.

«Это настоящая борьба до конца. Игроки «Барселоны» вызывают огромное уважение. Это был захватывающий матч между двумя невероятными командами. И очень хорошо, что мы боролись до конца.

Команда сможет отпраздновать, но только этой ночью. Дальше – продолжение сезона.

Игрокам хочу поблагодарить за отличную игру. Они отдали все силы, чтобы победить.

Карло Анчелотти? Я пожелал ему всего наилучшего. Играть против одного из самых титулованных тренеров для меня – честь».

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Кубок Испании по футболу Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал Ханс-Дитер Флик
Александр Сильченко Источник: Footmercato
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