Ханси ФЛИК: «Команда сможет отпраздновать. Но только в эту ночь»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик дал послематчевый комментарий, где его команда торжествовала над мадридским «Реалом» (3:2) в Кубке Испании.

«Это настоящая борьба до конца. Игроки «Барселоны» вызывают огромное уважение. Это был захватывающий матч между двумя невероятными командами. И очень хорошо, что мы боролись до конца.

Команда сможет отпраздновать, но только этой ночью. Дальше – продолжение сезона.

Игрокам хочу поблагодарить за отличную игру. Они отдали все силы, чтобы победить.

Карло Анчелотти? Я пожелал ему всего наилучшего. Играть против одного из самых титулованных тренеров для меня – честь».