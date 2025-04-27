Ханси ФЛИК: «Команда сможет отпраздновать. Но только в эту ночь»
«Барселона» одержала победу в Кубке Испании над «Реалом»
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик дал послематчевый комментарий, где его команда торжествовала над мадридским «Реалом» (3:2) в Кубке Испании.
«Это настоящая борьба до конца. Игроки «Барселоны» вызывают огромное уважение. Это был захватывающий матч между двумя невероятными командами. И очень хорошо, что мы боролись до конца.
Команда сможет отпраздновать, но только этой ночью. Дальше – продолжение сезона.
Игрокам хочу поблагодарить за отличную игру. Они отдали все силы, чтобы победить.
Карло Анчелотти? Я пожелал ему всего наилучшего. Играть против одного из самых титулованных тренеров для меня – честь».
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