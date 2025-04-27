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  4. Владислав ЛУПАШКО: «Борьба за четвёртое место? Надо качественно играть»
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 04:15 | Обновлено 27 апреля 2025, 04:17
149
0

Владислав ЛУПАШКО: «Борьба за четвёртое место? Надо качественно играть»

Главный тренер «Карпат» оценил возможную борьбу за еврокубковые места

27 апреля 2025, 04:15 | Обновлено 27 апреля 2025, 04:17
149
0
Владислав ЛУПАШКО: «Борьба за четвёртое место? Надо качественно играть»
ФК Карпати. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко, прокомментировал ничью с «Оболонью» в матче 26-го тура УПЛ.

– Сегодня было довольно сложно. Сто процентов, повлиял незабитый пенальти. Впоследствии мы забили гол, но его не засчитали. Со стороны казалось, что нет офсайда. В общем очень изнурительный, но интересный матч. Мы слышим очень много положительных отзывов, что такие поединки интересно смотреть. Это заслуга двух команд. Действительно хочется, чтобы таких матчей было гораздо больше в украинском футболе. Тогда все изменится и изменения будут яркие.

– Какой тайм вам больше понравился?

– Что касается первого тайма, то на этом стадионе есть тактическое свойство, когда ты играешь в это время против солнца или против него. Мы не создали много моментов в первом тайме, ведь защитники говорили, что они просто не видят партнеров. Форма сливается, солнце садится. Не понравилось то, что мы в первом тайме не развивали атаки так, как договаривались во время недельного цикла. Первый тайм не очень удался в этом плане. Во второй половине встречи игра была под нашим контролем.

– Пенальти в исполнении Павла Полегенько – такое решение приняли на поле или в команде есть штатный пенальтист?

– Нет, это было решение тренерского штаба до матча. Павел Полегенько бьет неплохо пенальти, поэтому решили дать ему пробить.

– Уже в пятницу матч в Киеве против «Левого Берега». Было бы более логично остаться в Киеве и готовиться к игре здесь, чем возвращаться во Львов? Так, как это порой делает «Шахтер».

– Во-первых, у «Шахтера» есть возможность и тренировочная база в Киеве, во Львове забронировано. Поэтому они могут это делать. Мы понимаем, что это логистика, но надо вернуться домой, к нашим семьям и уже там восстанавливаться и готовиться к матчу. Думаю, что так будет более целесообразно в нашей ситуации.

– Как вы оцениваете свои шансы на попадание в еврокубковую четверку в этом сезоне?

– Совсем не оцениваю. Мы должны делать от себя зависящее и влиять на то, на что можем. То есть на качество игры. На это нам надо обращать внимание. Четвертое место, не знаю какое ... Все зависит от качества игры. Если есть хорошая работа, то результат тебя всегда догонит. Честно говоря, не обращаю внимания и не болею против наших соперников. Самое главное, чтобы «Карпаты» получали зачетные баллы, а остальное не очень интересует.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Карпаты Львов Оболонь - Карпаты Владислав Лупашко пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Карпаты Львов
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