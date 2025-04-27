Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
Бельгийский вратарь извинился перед главным тренером
26 апреля прошел финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.
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Сразу после поединка бельгийский вратарь королевского клуба Тибо Куртуа расплакался в подтрибунном помещении. По информации Defensa Central, Тибо уже успел провести разговор с главным тренером Карло Анчелотти:
«Мистер, простите, я совершил непростительную ошибку...», - сказал Куртуа.
Напомним, Куртуа неудачно сыграл на выходе, из-за чего Реал пропустил второй гол, а позже, в овертаймах, бельгиец не сумел отбить дальний удар низом от Жюля Кунде.
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