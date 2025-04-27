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Чемпионат Франции
Лион
26.04.2025 22:05 – FT 4 : 1
Ренн
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Франция
27 апреля 2025, 04:35 | Обновлено 27 апреля 2025, 05:12
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0

Фонсека хочет в ЛЧ. Лион дома разгромил Ренн дома

Команда попытается воспользоваться осечкой «Монако»

27 апреля 2025, 04:35 | Обновлено 27 апреля 2025, 05:12
36
0
Фонсека хочет в ЛЧ. Лион дома разгромил Ренн дома
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля было сыграно несколько матчей 31-го тура французской Лиги 1.

«Лион» встречался с «Ренном». Подопечные Паулу Фонсеки уже в первом тайме забили трижды в ворота соперника. Во втором тайме команды обменялись голами. В итоге - 4:1 в пользу «Лиона».

«Лион» вплотную приблизился к „Монако“ и «Марселю» и готов побороться за квалификацию в Лигу чемпионов.

«Страсбург» смог победить дома «Сент-Этьен». В первом тайме была зафиксирована ничья 1:1, а уже во втором хозяева дожали соперника, забив два мяча.

«Монако» потеряло очки в выездном матче с «Гавром». В первом тайме хозяева поля неожиданно вышли вперед, а во втором гости сравняли.

Лига 1. 31-й тур. 26 апреля

Лион – Ренн – 4:1

Голы: Фофана, 8, Толиссо, 25, Ляказетт, 39, Микаутадзе, 77, – Мейте, 50

Страсбург – Сент-Этьен – 3:1

Голы: Морейра, 7, Эмега, 63, Баква, 83, – Давиташвили, 19

Гавр – Монако – 1:1

Голы: Кока, 22, – Бирет, 61

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Лион).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Mohamed Meite (Ренн).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Корентен Толиссо (Лион).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Фофана (Лион).
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Паулу Фонсека Лион Ренн Страсбург Сент-Этьен Гавр Монако Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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