Фонсека хочет в ЛЧ. Лион дома разгромил Ренн дома

26 апреля было сыграно несколько матчей 31-го тура французской Лиги 1.

«Лион» встречался с «Ренном». Подопечные Паулу Фонсеки уже в первом тайме забили трижды в ворота соперника. Во втором тайме команды обменялись голами. В итоге - 4:1 в пользу «Лиона».

«Лион» вплотную приблизился к „Монако“ и «Марселю» и готов побороться за квалификацию в Лигу чемпионов.

«Страсбург» смог победить дома «Сент-Этьен». В первом тайме была зафиксирована ничья 1:1, а уже во втором хозяева дожали соперника, забив два мяча.

«Монако» потеряло очки в выездном матче с «Гавром». В первом тайме хозяева поля неожиданно вышли вперед, а во втором гости сравняли.

Лига 1. 31-й тур. 26 апреля

Лион – Ренн – 4:1

Голы: Фофана, 8, Толиссо, 25, Ляказетт, 39, Микаутадзе, 77, – Мейте, 50

Страсбург – Сент-Этьен – 3:1

Голы: Морейра, 7, Эмега, 63, Баква, 83, – Давиташвили, 19

Гавр – Монако – 1:1

Голы: Кока, 22, – Бирет, 61