Фонсека хочет в ЛЧ. Лион дома разгромил Ренн дома
Команда попытается воспользоваться осечкой «Монако»
26 апреля было сыграно несколько матчей 31-го тура французской Лиги 1.
«Лион» встречался с «Ренном». Подопечные Паулу Фонсеки уже в первом тайме забили трижды в ворота соперника. Во втором тайме команды обменялись голами. В итоге - 4:1 в пользу «Лиона».
«Лион» вплотную приблизился к „Монако“ и «Марселю» и готов побороться за квалификацию в Лигу чемпионов.
«Страсбург» смог победить дома «Сент-Этьен». В первом тайме была зафиксирована ничья 1:1, а уже во втором хозяева дожали соперника, забив два мяча.
«Монако» потеряло очки в выездном матче с «Гавром». В первом тайме хозяева поля неожиданно вышли вперед, а во втором гости сравняли.
Лига 1. 31-й тур. 26 апреля
Лион – Ренн – 4:1
Голы: Фофана, 8, Толиссо, 25, Ляказетт, 39, Микаутадзе, 77, – Мейте, 50
Страсбург – Сент-Этьен – 3:1
Голы: Морейра, 7, Эмега, 63, Баква, 83, – Давиташвили, 19
Гавр – Монако – 1:1
Голы: Кока, 22, – Бирет, 61
События матча
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