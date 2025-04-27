ФОТО. Два капитана. Как Барселоне вручали Кубок Испании

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании, в котором встретились «Барселона» и мадридский «Реал».

Команды устроили на футбольном поле настоящее шоу продолжительностью 120 минут.

В итоге победу одержала каталонская команда со счетом 3:2.

На церемонию награждения за главным трофеем турнира вышли два капитана команды - Рафинья и Андре тер Штеген.

Немецкий голкипер впервые за долгое время вернулся в футбол после травмы. У тер Штегена было полностью разорвано сухожилие надколенника правого колена.

ФОТО. Награждение «Барселоны»