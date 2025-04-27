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Испания
27 апреля 2025, 02:47 | Обновлено 27 апреля 2025, 02:52
267
0

ФОТО. Два капитана. Как Барселоне вручали Кубок Испании

Рафинья вместе с Марком-Андре тер Штегеном подняли трофей

27 апреля 2025, 02:47 | Обновлено 27 апреля 2025, 02:52
267
0
ФОТО. Два капитана. Как Барселоне вручали Кубок Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании, в котором встретились «Барселона» и мадридский «Реал».

Команды устроили на футбольном поле настоящее шоу продолжительностью 120 минут.

В итоге победу одержала каталонская команда со счетом 3:2.

На церемонию награждения за главным трофеем турнира вышли два капитана команды - Рафинья и Андре тер Штеген.

Немецкий голкипер впервые за долгое время вернулся в футбол после травмы. У тер Штегена было полностью разорвано сухожилие надколенника правого колена.

ФОТО. Награждение «Барселоны»

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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