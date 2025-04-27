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Кубок Испании
27 апреля 2025, 00:48 | Обновлено 27 апреля 2025, 00:57
103
0

ВИДЕО. Камбек после провала: Реал забил второй Барсе в финале Кубка Испании

Орельен Тчуамени вывел сливочных вперед на 77-й минуте

27 апреля 2025, 00:48 | Обновлено 27 апреля 2025, 00:57
103
0
ВИДЕО. Камбек после провала: Реал забил второй Барсе в финале Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля проходит финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

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На 77-й минуте Орельен Тчуамени вывел сливочных вперед, сделав счет 2:1.

Француз забил после навеса Ардра Гюлера с углового, забив головой.

Реал после провального первого тайма сумел забить дважды во втором.

❗️ ВИДЕО. Камбек после провала: Реал забил второй Барсе в финале Кубка Испании

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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