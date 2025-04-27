С голом Роналду. Аль-Наср одолел Йокогаму в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии

В субботу, 26 апреля, прошел четвертьфинал Лиги чемпионов Азии между «Йокогама Маринос» и «Аль-Наср».

Встречу принимал Стадион имени принца Абдулла в Джидде.

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Коллектив из Саудовской Аравии добыл победу со счетом 4:1. Португальский форвард гостей Криштиану Роналду забил свой 934-й гол в карьере.

В 1/2 финала «Аль-Наср» сыграет с победителем пары «Кавасаки» – «Аль-Садд».

Лига чемпионов Азии. 1/4 финала

Йокогама – Аль-Наср – 1:4

Голы: Ватанебе, 53 – Дуран, 27, 49, Мане, 31, Роналду, 38

Удаление: Ватанебе, 53

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.