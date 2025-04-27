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  4. С голом Роналду. Аль-Наср одолел Йокогаму в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии
Лига чемпионов АФК
Иокогама Ф. Маринос
26.04.2025 22:30 – FT 1 : 4
Аль-Наср Эр-Рияд
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27 апреля 2025, 00:23 | Обновлено 27 апреля 2025, 00:24
246
0

С голом Роналду. Аль-Наср одолел Йокогаму в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии

Коллектив из Саудовской Аравии забил 4 гола

27 апреля 2025, 00:23 | Обновлено 27 апреля 2025, 00:24
246
0
С голом Роналду. Аль-Наср одолел Йокогаму в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Наср

В субботу, 26 апреля, прошел четвертьфинал Лиги чемпионов Азии между «Йокогама Маринос» и «Аль-Наср».

Встречу принимал Стадион имени принца Абдулла в Джидде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллектив из Саудовской Аравии добыл победу со счетом 4:1. Португальский форвард гостей Криштиану Роналду забил свой 934-й гол в карьере.

В 1/2 финала «Аль-Наср» сыграет с победителем пары «Кавасаки» – «Аль-Садд».

Лига чемпионов Азии. 1/4 финала

Йокогама – Аль-Наср – 1:4

Голы: Ватанебе, 53 – Дуран, 27, 49, Мане, 31, Роналду, 38

Удаление: Ватанебе, 53

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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