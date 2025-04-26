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Саудовская Аравия
26 апреля 2025, 23:21 | Обновлено 26 апреля 2025, 23:42
148
0

ВИДЕО. Как Роналду забил 934-й гол в карьере

Португальский нападающий занес мяч в ворота после отскока

26 апреля 2025, 23:21 | Обновлено 26 апреля 2025, 23:42
148
0
ВИДЕО. Как Роналду забил 934-й гол в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В субботу, 26 апреля, проходит четвертьфинал Кубка Азии между «Йокогама Маринос» и «Аль-Наср».

Встречу принимает Стадион имени принца Абдулла в Джидде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 39- минуте португальский нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду забил свой 934-й гол в карьере. 0:3 на табло.

❗️ ВИДЕО. Как Роналду забил 943-й гол в карьере

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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