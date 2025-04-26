Саудовская Аравия26 апреля 2025, 23:21 | Обновлено 26 апреля 2025, 23:42
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ВИДЕО. Как Роналду забил 934-й гол в карьере
Португальский нападающий занес мяч в ворота после отскока
26 апреля 2025, 23:21 | Обновлено 26 апреля 2025, 23:42
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В субботу, 26 апреля, проходит четвертьфинал Кубка Азии между «Йокогама Маринос» и «Аль-Наср».
Встречу принимает Стадион имени принца Абдулла в Джидде.
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На 39- минуте португальский нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду забил свой 934-й гол в карьере. 0:3 на табло.
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