От Лобановского до Пихаленка: символическая сборная игроков двух грандов

«Непримиримое противостояние издревле» – что-то вроде этого прочитал в одном из анонсов отечественного «классико». Ох, вероятно, очень уж молодые люди писали такой слоган, и о дружеских ничьих (3:3 – весьма популярный счет) и курсировании игроков по маршрутам Киев – Донецк и в обратном направлении не имеют представления. Да, были такие времена, когда переход из стана бело-синих в ряды оранжево-черных не сопровождали оскорбительные песни фанов команды-соперницы. Кроме того, на донецких трибунах (и на знаменитом предстадионном терриконе) радостно приветствовали, например, сообщения о том, что киевляне забили гол московской команде. Итак, какие заметные футбольные личности проявили свои таланты в футболках двух непримиримых ныне противников?

Вратарь: Виктор Чанов (1959–2017)

ФК Динамо. Виктор Чанов

Представитель славной вратарской династии надежно защищал ворота «Шахтера» в победном для «горняков» (1:0 с голом Виталия Старухина) матче против киевлян в Донецке в «серебряном» для оранжево-черных сезоне-79. Кстати, после той победы «горняки» возглавили турнирную таблицу. Виктор Чанов-младший выигрывал Кубок СССР в составе как «Шахтера», так и «Динамо». Примечательно, что первый матч за «Динамо» в Донецке против «Шахтера» Виктор Викторович провел в мае 1982 г. сразу после завоевания киевлянами союзного Кубка. Финал тогда был выигран у московских автозаводцев. Новый голкипер киевлян оставил свои ворота в лужниках в неприкосновенности. А, собственно, само «Динамо» по случаю выигрыша Кубка встретили в Донецке цветами и тортом. Игра же завершилась мирной нулевой ничьей: Чанов и здесь не пропустил (прекрасный сэйв получился у него после удара Владимира Роговского со стандарта в заключительной стадии матча). Интересная подробность: Чанов участвовал в двух противостояниях «Динамо» и «Шахтера» в борьбе за Кубок сезона в 1980-е: сначала в составе «горняков» (проиграл серию пенальти киевлянину Юрию Роменскому), а потом в составе киевлян (а здесь уже выиграл серию пенальти у дончанина Владимира Гаврилова, забить Чанову смог лишь Сергей Морозов, а вот, например, Виктор Грачев тогда сплоховал).

В составе киевского гранда Виктор Викторович трижды становился чемпионом страны и выиграл Кубок Кубков, насухо отыграв финальный матч против мадридского «Атлетико»

Защитники: Виктор Кондратов (1952–2024), Анатолий Коньков (1949–2024), Василий Евсеев (1962–2010)

Слева в защите – Виктор Кондратов. В составе «Динамо» он запомнился победным голом в выездном матче Кубка УЕФА в ворота норвежского «Фредрикстада» в 1973 г. Тогда в самом начале матча киевлянам удалась быстрая контратака, в ходе которой Владимир Веремеев, обыграв нескольких норвежцев, отличным диагональным пасом вывел Кондратова на ударную позицию. Виктор Иванович еще и сам обыграл защитника и неотразимо пробил. В «Шахтере» Кондратов выигрывал Кубок СССР, несколько раз завоевывал медали союзного чемпионата (кроме «золотых»). В 1977 г. отметился победным голом в домашнем матче «горняков» против «Арарата».

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Коньков против Франца Беккенбауэра

Заметил, что на заре своей игровой карьеры (конец 1960-х – начало 1970-х) Анатолий Коньков, защищая цвета «Шахтера» в матчах против «Динамо», выходил в стартовом составе, но не доигрывал матчи до конца. После замены Анатолия Дмитриевича киевляне обязательно забивали в ворота «горняков», а когда на поле был Коньков, то у динамовцев не всегда получалось поразить ворота оранжево-черных. Кстати, в 1970 г. у Конькова в футболке «Шахтера» была серия из трех матчей подряд, когда он отмечался забитым голом (защитник!).

Впервые за «Динамо» против «Шахтера» Коньков сыграл в 1975 г.: 3:1 в пользу «Динамо» в Киеве. Игра в Донецке в тот незабываемый сезон состоялась вскоре после гостевой победы подопечных Валерия Лобановского и Олега Базилевича над «Баварией» в первом матче за Суперкубок УЕФА. Гостеприимный прием киевлян в столице шахтерского края, тысячеголосое скандирование «Мо-лод-цы» в адрес киевлян – сейчас это выглядит картинкой из какой-то другой жизни. Впрочем, Анатолий Коньков не смог записать ту игру в свой актив. Он нередко ошибался, заработал «горчичник», и, в конце концов, экс-дончанина заменили на 65-й минуте на Александра Бойко. Примечательно, что после этого киевляне заиграли активнее, и Олег Блохин забил победный гол.

В составе «Динамо» Коньков отметился памятным голом в ворота «Олимпиакоса» в Кубке чемпионов: подстерег ошибку защитника «Оли» (тот, неуклюже сыграв головой, фактически отдал голевой пас на Анатолия Дмитриевича) и левой ногой метко пробил мимо голкипера в ворота гостей. В итоге, всех своих титулов (4-кратный чемпион СССР, обладатель союзного Кубка, а также Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА) Коньков удостоился в составе «Динамо».

Василий Евсеев играл за «Шахтер» уже после динамовского этапа карьеры (2 чемпионства, 2 союзных Кубка, Кубок Кубков, в котором полностью отыграл домашний матч против «Университати»). В целом, сыграл примерно одинаковое количество матчей за киевский и за донецкий клубы. Против «Шахтера» за «Динамо» впервые сыграл в сезоне-83 и довольно успешно. Пресса, в частности, отмечала, что в киевском матче Василий нейтрализовал Виктора Грачева и Михаила Соколовского. В победном для «Динамо» финале Кубка СССР против «Шахтера» в 1985 г. Евсеев вышел на замену на 88-й минуте вместо Павла Яковенко и помог сдержать финальный штурм, устроенный горняками. А в 1988 г. Евсеев уже играл за «Шахтер» против «Динамо». И в Киеве помог (правда, не без желтой карточки) уже своей новой команде унять атаки хозяев, в частности пару нападающих Протасов – Беланов. Примечательно, что Василий участвовал в двух многорезультативных (3:3) ничейных играх «Динамо» против «Шахтера»: один раз – в бело-синей футболке, в другой раз – в оранжево-черной.

Полузащитники: Александр Пихаленок (родился в 1997 г.), Юрий Ванкевич (родился в 1946 г.), Андрей Канчельскис (родился в 1969 г.)

Александр Пихаленок провел немало матчей в составе «Шахтера» U-19 в Юношеской лиге УЕФА в том памятном сезоне, когда юные «горняки» добрались до финала турнира. Пихаленок полностью отыграл четвертьфинал против «Бенфики» (с дополнительным временем), полуфинал против «Андерлехта» и финал против «Челси». Ныне же в «Динамо» хорошо себя зарекомендовал на старте сезона, забивал и в еврокубках, и на внутренней арене. Особенно запомнился гол уроженца Донецка (к слову, в нынешнем «Динамо» родившихся в Донецкой области больше, чем таковых в составе «Шахтера») «Ворскле» в 1-м круге: почти от центра поля за воротник киперу полтавчан. Выберу для Пихаленка в этой символической команде левый фланг, хотя, конечно, его родное место – в центре полузащиты. Впрочем, левша, полагаю, может проявить свои игровые добродетели и слева.

ФК Шахтер. Александр Пихаленок

Юрий Ванкевич отыграл за «Динамо» ряд важных матчей в чемпионском сезоне-68. В частности, на совесть отработал по 90 минут в домашнем поединке против московского «Динамо» (2:0) и в выездном против московского «Локомотива». В 1969 г. играл мало. Больше – год спустя. В частности, неплохо показал себя в течение мая – июня того года: принял активное участие во всех выездных победах киевлян того отрезка сезона («Заря», «Зенит», минское «Динамо»).

Цвета «Шахтера» защищал уже в середине 1970-х. У Ванкевича получилось забить в ворота родного клуба, являясь игроком «Шахтера», в 1975 г. (что само по себе уже тянет на выдающееся достижение): в киевском матче подсластил горечь поражения, оставив не у дел четырех защитников «Динамо». В тот памятный для украинского футбола сезон Юрий Иванович завоевал «серебро» как игрок донецкого клуба.

В конце 1980-х Андрей Канчельскис несколько раз участвовал в киевско-донецких противостояниях в качестве игрока «Динамо». Сначала вышел на замену вместо Ивана Яремчука в начале 2-го тайма киевского матча (0:0), потом уже появился в старте и провел на поле 76 минут (1:0 в пользу динамовцев). И провел весь матч в Донецке, который принес очередную ничью со счетом 3:3. А в 1990 г. Канчельскис уже играл в футболке «Шахтера» против «Динамо». Отыграл оба матча полностью: в Киеве «горняки» уступили 0:2, а в Донецке была зафиксирована ничья 2:2. Сейчас Андрей Антанасович работает на болотах, на публику крайне осторожно высказывается о войне, не называя вещи своими именами. В то же время, признается, что в Украине у него осталась мать.

Нападающие: Валерий Лобановский (1939–2002), Сергей Ребров (родился в 1974 г.), Олег Базилевич (1938–2018), Жуниор Мораес (родился в 1987 г.)

Линия нападения в этой команде многочисленна, словно возвращает нас к временам господства схемы 4–2–4. Валерий Лобановский и Олег Базилевич становились чемпионами СССР и обладателями Кубка страны в составе «Динамо». В 1960 г. они играли за киевлян против «Шахтера» в желтых футболках и синих трусах. На переполненных трибунах стадиона им. Хрущева (60 000 зрителей пришло на матч) изрядно насмехались над недосмотром советской власти относительно национальных цветов. Лобановский провел на поле всю игру, а Базилевич – последние 15 минут. Киевляне выиграли 4:1, но ни Валерий Васильевич, ни Олег Петрович результативными действиями тогда не отличились. А вот когда отличились, так это в футболках «Шахтера» в матче против «Динамо» в сезоне-1967. У Базилевича получился дубль: сначала после углового в исполнении Лобановского Базилевич оказался самым расторопным в штрафной площадке киевлян, а уже в конце матча Олег Петрович мастерски распорядился мячом во время стремительной контратаки дончан, хитрый удар с линии штрафной площадки, и мяч от штанги попадает в сетку ворот. Итог – 2:1 в пользу оранжево-черных. Обозреватели отмечали непримиримый характер борьбы, время от времени настрой на матч переходил в откровенную грубость с обеих сторон. Добавлю, что Базилевич забивал и «горнякам», являясь игроком «Динамо». В частности, в 1965 г. во время матча в столице Украины добил мяч в ворота после того, как Виталий Хмельницкий попал в штангу. Ту игру киевляне выиграли со счётом 3:1.

Сергей Ребров как игрок «Шахтера» забивал «Динамо» еще в союзном чемпионате. В 1991 г. юный тогда форвард сравнял счет в донецком матче: после флангового прохода другого фигуранта этой сборной Василия Евсеева Сергей точно пробил головой. Однако у киевлян, в итоге, получилось забить победный мяч. Ближе к концу 1990-х Ребров уже забивал «Шахтеру», будучи игроком «Динамо». К примеру, в сезоне-1996/97 поставил победную точку (3:1) в матче на стадионе «Шахтер», использовав отличный пас Юрия Максимова. В том же сезоне в Киеве у Сергея Станиславовича получился прекрасный удар через себя (снова 3:1 в пользу «Динамо»). В следующем сезоне Ребров использовал воистину гроссмейстерскую передачу Юрия Калитвинцева и подытожил домашнюю победу киевлян с крупным счетом – 3:0. В сезоне-1998/99 – снова гол-красавец в исполнении Реброва: в Киеве при 10-градусном морозе Сергей Станиславович парашютом отправил мяч за воротник Андрею Кураеву. Киевляне тогда выиграли 2:1. Ну, и в сезоне-2005/06 точный удар Реброва левой ногой после паса Клебера за четверть часа до финального свистка принес киевлянам выездную победу в украинском «классико». Ребров является 9-кратным чемпионом Украины и 8-кратным обладателем национального Кубка в составе «Динамо».

Getty Images/Global Images Ukraine. Жуниор Мораес

Жуниор Мораес однажды стал чемпионом нашей страны в составе «Динамо» и дважды как игрок «Шахтера». Запомнился, конечно, его гол в бело-синей динамовской футболке в украинском «классико» посреди декабря 2016 г.: на заснеженном поле НСК «Олимпийский» на 1-й минуте матча (!) Мораес использовал пас от Дерлиса Гонсалеса, вышел на ударную позицию и точно пробил левой. Та многоголевая перестрелка, в итоге, закончилась в пользу горняков: 4:3. А в ноябре 2018 г. на счету уже «горняка» Мораеса гол + ассист в «классико» в домашнем для дончан в том сезоне Харькове. Сначала «десятка» оранжево-черных воспользовался пасом Тайсона и с близкого расстояния направил мяч в ворота киевлян. А на 5-й компенсированной ко 2-му тайму минуте Мораес отдал удобный пас Виктору Коваленко, который неотразимым ударом принес победу «горнякам» – 2:1. Спустя год Мораес забил киевлянам в столице после передачи Манора Соломона. В ноябре 2020-го внес свою лепту в разгром киевлян (3:0), открыв счет ударом головой после подачи Додо с правого фланга и неуверенной игры Руслана Нещерета на выходе. Запомнился и не забитый Мораесом пенальти в ворота Дениса Бойко (страж киевских ворот был на высоте!) при счете 0:0 уже в компенсированное ко 2-му тайму время весной 2019-го и эмоциональная реакция на это голкипера «Динамо».

Ну и, безусловно, этот бразилец с украинским паспортом (есть ли он еще у него?) войдет в историю как человек, чей переход из «Динамо» в «Шахтер» стал, пожалуй, самым скандальным из всех исторических перемещений между киевским и донецким клубами. А неприятие Мораеса динамовской торсидой мне напомнило враждебность по отношению к Леониду Буряку, когда он вышел в форме московского «Торпедо» на поле Республиканского в 1985 г. играть против динамовской команды. Правда, тогда была другая ситуация: Валерий Васильевич Лобановский просто не рассчитывал на возрастного игрока. А в конце 2010-х на Мораеса в Киеве еще рассчитывали. Но случилось так, как случилось…

***

После оккупации Донецка россиянами «Шахтер» квартирует в столице, и в составе «горняков» все меньше парней, которые не то, что родились, а хотя бы однажды побывали в Донецке. Интервью приобщенных к клубу людей о мечтах вернуться в Донецк, периодически попадающие в СМИ, кажутся мне неискренними. Ну, не мечтают игроки нынешнего «Шахтера» играть и жить в Донецке. Хотя, вероятно, говоря об этом, они в большей степени выражают надежду на окончание войны и возвращение столицы шахтерского края под украинский флаг. Переходы между двумя грандами украинского футбола сейчас происходят и на уровне юношеских команд. Теперь это выглядит так, что переезжать из одного города в другой не нужно, и талантливая молодежь выбирает приемлемый вариант без того, чтобы срываться с места жительства. Как бы то ни было, а для таких игроков матчи против своего бывшего клуба сверхпринципиальны. Тем более, когда они называются «классико», не имеет значения, о каком возрасте игроков идет речь. Что же, ждем интересной встречи гегемонов украинского футбола. Как еще не так давно говорили в кассах НСК «Олимпийский» болельщику, который приобрел билет: «Приятного просмотра!»

Алексей РЫЖКОВ