Обнародован состав Барселоны на финальный матч Кубка Испании против Реала

26 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье состоится финальный матч Кубка Испании сезона 2024/25.

В поединке за трофей сойдутся два гранда мирового футбола: Барселона и Реал Мадрид. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву.

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Наставник сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик назвал 11 игроков коллектива, которые выйдут на поле с первых минут.

В заявку вернулся голкипер Марк-Андре тер Штеген, но ворота Барсы будет защищать Войцех Щенсны.

Барселоне в этом Эль Класико не поможет известный польский форвард Роберт Левандовски из-за травмы.

Стартовый состав Барселоны на матч против Реала:

Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Иньиго Мартинес, Жерар Мартин, Педри, Френки Де Йонг, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Рафинья, Ферран Торрес