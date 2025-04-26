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Кубок Испании
26 апреля 2025, 21:53 | Обновлено 26 апреля 2025, 22:00
619
0

Обнародован состав Барселоны на финальный матч Кубка Испании против Реала

Титульное Эль Класико начнется 26 апреля в 23:00 по Киеву

26 апреля 2025, 21:53 | Обновлено 26 апреля 2025, 22:00
619
0
Обнародован состав Барселоны на финальный матч Кубка Испании против Реала
ФК Барселона

26 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье состоится финальный матч Кубка Испании сезона 2024/25.

В поединке за трофей сойдутся два гранда мирового футбола: Барселона и Реал Мадрид. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик назвал 11 игроков коллектива, которые выйдут на поле с первых минут.

В заявку вернулся голкипер Марк-Андре тер Штеген, но ворота Барсы будет защищать Войцех Щенсны.

Барселоне в этом Эль Класико не поможет известный польский форвард Роберт Левандовски из-за травмы.

Стартовый состав Барселоны на матч против Реала:

Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Иньиго Мартинес, Жерар Мартин, Педри, Френки Де Йонг, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Рафинья, Ферран Торрес

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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