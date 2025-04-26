Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»

26 апреля прошел матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились одесский «Черноморец» и львовский «Рух».

Команды сыграли на стадионе «Черноморец» в Одессе. Победу в матче одержал коллектив из Львова – 2:1.

Жена лидера «Черноморца» Ярослава Ракицкого Ольга осталась недовольна судейством этого поединка.

«Я сколько лет в футболе, но такого еще нигде не чувствовала... А судейство? Это вообще отдельная тема. Я такого еще никогда не видела», – написала Ольга в Инстаграме.

«Рух» набрал 33 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. Одесский коллектив разместился на 15-й позиции, в активе клуба – 18 очков.