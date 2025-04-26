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  4. Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 21:49 | Обновлено 26 апреля 2025, 21:57
1405
5

Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»

Ольга раскритиковала судейство матча «Черноморец» – «Рух»

26 апреля 2025, 21:49 | Обновлено 26 апреля 2025, 21:57
1405
5
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
Instagram. Ярослав и Ольга Ракицкий

26 апреля прошел матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились одесский «Черноморец» и львовский «Рух».

Команды сыграли на стадионе «Черноморец» в Одессе. Победу в матче одержал коллектив из Львова – 2:1.

Жена лидера «Черноморца» Ярослава Ракицкого Ольга осталась недовольна судейством этого поединка.

«Я сколько лет в футболе, но такого еще нигде не чувствовала... А судейство? Это вообще отдельная тема. Я такого еще никогда не видела», – написала Ольга в Инстаграме.

«Рух» набрал 33 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. Одесский коллектив разместился на 15-й позиции, в активе клуба – 18 очков.

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Ярослав Ракицкий Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Черноморец - Рух Ольга Ракицкая
Дмитрий Олейник Источник: Instagram
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Комментарии 5
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mini.f
Что-то  подозрительно много стала эта семейка много появляться в украинском медиапространстве... К чему бы это? А супруженька рубит в судействе? Когда сепар играл за Зенит, тоже вставляла свои пять копеек про арбитраж? Или молчала, как рыба об лед? Там могла и по кумпалу получить от соответствующих органов, а тут - полная свобода, говори что в голову накатит...
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+5
sania
"Я скільки років у футболі"...  А фубол був під ковдрою??
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+3
🇧🇷 ЧУДІК ЖЕНЯ (ШУКАЙТЕ В СОЦ. МЕРЕЖАХ)
НОВИНА ДНЯ (!)
Ответить
+3
Tea with milk
Я бы в такой кепочке и за 199 грн не вышел на улицу.
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+1
Burevestnik
хто небуть бачив теперішнього Ракіцького?
виклали фото   якому років 10.  
Ответить
0
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