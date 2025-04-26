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Кубок Испании
26 апреля 2025, 21:16 | Обновлено 26 апреля 2025, 21:21
1599
1

Мбаппе, Лунин – в запасе. Известен состав Реала на финал Кубка против Барсы

Финальный поединок Кубка Испании 2024/25 состоится 26 апреля и начнется в 23:00

26 апреля 2025, 21:16 | Обновлено 26 апреля 2025, 21:21
1599
1
Мбаппе, Лунин – в запасе. Известен состав Реала на финал Кубка против Барсы
ФК Реал Мадрид

26 апреля состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти назвал стартовый составы своего коллектива.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота Реала будет защищать Тибо Куртуа.

Звездный французский форвард столичного гранда Килиан Мбаппе также начет матч в запасе.

Стартовый состав Реала на матч против Барселоны:

Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Рауль Асенсио, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Джуд Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Лунін в запасі? Тоді вболіваю за Реал!
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