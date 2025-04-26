Мбаппе, Лунин – в запасе. Известен состав Реала на финал Кубка против Барсы

26 апреля состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

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Главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти назвал стартовый составы своего коллектива.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота Реала будет защищать Тибо Куртуа.

Звездный французский форвард столичного гранда Килиан Мбаппе также начет матч в запасе.

Стартовый состав Реала на матч против Барселоны:

Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Рауль Асенсио, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Джуд Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор