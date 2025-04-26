Томас Мюллер вошел в историю Бундеслиги. Фантастический показатель

В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» сделала еще один шаг к чемпионству, переиграв Майнц со счетом 3:0.

Этот матч стал знаковым для Томаса Мюллера.

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35-летний немецкий нападающий «Баварии» сыграл свой 500-й матч в Бундеслиге.

Томас Мюллер стал лишь четвертым игроком в истории Бундеслиги, который сыграл 500 матчей в турнире за один клуб.

Игроки, сыгравшие более 500 матчей в Бундеслиге

602 – Карл-Хайнц Кербель, Айнтрахт

581 – Манфред Кальц, Гамбург

518 – Михаэль Ламек, Бохум

500 – Томас Мюллер, Бавария