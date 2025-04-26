Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Томас Мюллер вошел в историю Бундеслиги. Фантастический показатель
Германия
26 апреля 2025, 20:48 | Обновлено 26 апреля 2025, 20:51
1442
1

Томас Мюллер вошел в историю Бундеслиги. Фантастический показатель

Томас Мюллер сыграл свой юбилейный матч в Бундеслиге

26 апреля 2025, 20:48 | Обновлено 26 апреля 2025, 20:51
1442
1
Томас Мюллер вошел в историю Бундеслиги. Фантастический показатель
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» сделала еще один шаг к чемпионству, переиграв Майнц со счетом 3:0.

Этот матч стал знаковым для Томаса Мюллера.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

35-летний немецкий нападающий «Баварии» сыграл свой 500-й матч в Бундеслиге.

Томас Мюллер стал лишь четвертым игроком в истории Бундеслиги, который сыграл 500 матчей в турнире за один клуб.

Игроки, сыгравшие более 500 матчей в Бундеслиге

602 – Карл-Хайнц Кербель, Айнтрахт
581 – Манфред Кальц, Гамбург
518 – Михаэль Ламек, Бохум
500 – Томас Мюллер, Бавария

По теме:
Матеус Кунья обновил бразильские бомбардирские рекорды АПЛ
Неожиданный разгром. Айнтрахт не оставил шансов РБ Лейпциг
Впервые в истории. Три новичка АПЛ снова дружно вылетели из элиты
Томас Мюллер Бавария Бундеслига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один гол и удаления. Динамо обыграло Шахтер в матче чемпионата U-19
Футбол | 26 апреля 2025, 18:02 30
Один гол и удаления. Динамо обыграло Шахтер в матче чемпионата U-19
Один гол и удаления. Динамо обыграло Шахтер в матче чемпионата U-19

Единственный гол забил Редушко

Мбаппе, Лунин – в запасе. Известен состав Реала на финал Кубка против Барсы
Футбол | 26 апреля 2025, 21:16 0
Мбаппе, Лунин – в запасе. Известен состав Реала на финал Кубка против Барсы
Мбаппе, Лунин – в запасе. Известен состав Реала на финал Кубка против Барсы

Финальный поединок Кубка Испании 2024/25 состоится 26 апреля и начнется в 23:00

«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
Бокс | 26.04.2025, 07:50
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
Футбол | 25.04.2025, 23:26
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
Бокс | 26.04.2025, 02:14
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Показник заслуговує поваги,таких гравців небагато,кругла цифра можна зупинитись,там правда наступний матч Кейн пропускає,так що можна потім писати Матч,а не як сьогодні 12хв.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
24.04.2025, 22:17 1
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
25.04.2025, 09:04 5
Футбол
Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты
Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты
25.04.2025, 13:05 1
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
25.04.2025, 07:05 8
Хоккей
Легенда рассказал, сколько поражений будет у Усика перед концом карьеры
Легенда рассказал, сколько поражений будет у Усика перед концом карьеры
24.04.2025, 23:51 2
Бокс
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
24.04.2025, 19:17 6
Хоккей
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
25.04.2025, 13:09 8
Футбол
Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
24.04.2025, 19:31 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем