Томас Мюллер вошел в историю Бундеслиги. Фантастический показатель
Томас Мюллер сыграл свой юбилейный матч в Бундеслиге
В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» сделала еще один шаг к чемпионству, переиграв Майнц со счетом 3:0.
Этот матч стал знаковым для Томаса Мюллера.
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35-летний немецкий нападающий «Баварии» сыграл свой 500-й матч в Бундеслиге.
Томас Мюллер стал лишь четвертым игроком в истории Бундеслиги, который сыграл 500 матчей в турнире за один клуб.
Игроки, сыгравшие более 500 матчей в Бундеслиге
602 – Карл-Хайнц Кербель, Айнтрахт
581 – Манфред Кальц, Гамбург
518 – Михаэль Ламек, Бохум
500 – Томас Мюллер, Бавария
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