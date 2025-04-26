Роман ГРИГОРЧУК: «Мы грустные и расстроенные»

26 апреля состоялся матч чемпионата Украины по футболу между «ЛНЗ» и «Кривбассом» в рамках 26 тура УПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Наставник черкасского клуба Роман Григорчук отреагировал на результат этого поединка.

«Мы сейчас грустные и расстроеные. Мы понимаем, что были очень близки к победе. Из-за этого есть негатив, но стоит отметить, что сегодня было больше положительных моментов, а не отрицательных.

Сегодня мы сделали большой шаг вперед, если смотреть на игру в целом. Не надо сейчас опускать руки и сильно там грустить. Нам надо принять этот результат и продолжать работать», – сказал Григорчук.

«ЛНЗ» в турнирной таблице идет на 10-й позиции с 27 пунктами, а вот «Кривбасс» находится на шестой позиции с 39 пунктами.