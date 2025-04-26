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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Мы грустные и расстроенные»
Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 19:58 |
468
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Мы грустные и расстроенные»

Тренер ЛНЗ – о сухой ничьей с «Кривбассом»

26 апреля 2025, 19:58 |
468
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Мы грустные и расстроенные»
ЛНЗ. Роман Григорчук

26 апреля состоялся матч чемпионата Украины по футболу между «ЛНЗ» и «Кривбассом» в рамках 26 тура УПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Наставник черкасского клуба Роман Григорчук отреагировал на результат этого поединка.

«Мы сейчас грустные и расстроеные. Мы понимаем, что были очень близки к победе. Из-за этого есть негатив, но стоит отметить, что сегодня было больше положительных моментов, а не отрицательных.

Сегодня мы сделали большой шаг вперед, если смотреть на игру в целом. Не надо сейчас опускать руки и сильно там грустить. Нам надо принять этот результат и продолжать работать», – сказал Григорчук.

«ЛНЗ» в турнирной таблице идет на 10-й позиции с 27 пунктами, а вот «Кривбасс» находится на шестой позиции с 39 пунктами.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Кривбасс Роман Григорчук
Дмитрий Олейник Источник: УПЛ-ТВ
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