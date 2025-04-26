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  4. 80 миллионов евро. Реал может попрощаться с звездным полузащитником летом
Испания
26 апреля 2025, 19:36 |
1274
0

80 миллионов евро. Реал может попрощаться с звездным полузащитником летом

Эдуардо Камавинга привлекает внимание «ПСЖ»

26 апреля 2025, 19:36 |
1274
0
80 миллионов евро. Реал может попрощаться с звездным полузащитником летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга привлекает внимание «ПСЖ», сообщает Fichajes.

По информации источника, французский клуб готовит предложение в размере 80 миллионов евро за 22-летнего футболиста. В тоже время испанский клуб не намерен отпускать Эдуардо, с которым продлил соглашение до 2029 года.

В текущем сезоне Эдуардо Камавинга провел 34 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Реала» не выйдет в старте на матч с «Барсой».

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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