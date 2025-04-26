Реал понес большую потерю. Суперзвезда не выйдет в старте на матч с Барсой

В субботу, 26 апреля, должен состояться финальный матч Кубка Испании 2024/25 в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.

По информации испанского издания Marca, лучший бомбардир «Реала» в этом сезоне француз Килиан Мбаппе начнет поединок с «Барселоной» на скамейке запасных.

Мбаппе пропустил последние матчи «Реала» из-за травмы. Он до сих пор полностью не восстановился от травмы и испытывает дискомфорт.

Ранее президент «королевского клуба» Флорентино Перес обратился к нападающему «сливочных» Килиану Мбаппе накануне финала Кубка Испании.