Реал понес большую потерю. Суперзвезда не выйдет в старте на матч с Барсой
Килиан Мбаппе начнет матч на скамейке запасных
В субботу, 26 апреля, должен состояться финальный матч Кубка Испании 2024/25 в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.
По информации испанского издания Marca, лучший бомбардир «Реала» в этом сезоне француз Килиан Мбаппе начнет поединок с «Барселоной» на скамейке запасных.
Мбаппе пропустил последние матчи «Реала» из-за травмы. Он до сих пор полностью не восстановился от травмы и испытывает дискомфорт.
Ранее президент «королевского клуба» Флорентино Перес обратился к нападающему «сливочных» Килиану Мбаппе накануне финала Кубка Испании.
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