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Испания
26 апреля 2025, 18:46 | Обновлено 26 апреля 2025, 18:48
1169
0

Реал понес большую потерю. Суперзвезда не выйдет в старте на матч с Барсой

Килиан Мбаппе начнет матч на скамейке запасных

26 апреля 2025, 18:46 | Обновлено 26 апреля 2025, 18:48
1169
0
Реал понес большую потерю. Суперзвезда не выйдет в старте на матч с Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе

В субботу, 26 апреля, должен состояться финальный матч Кубка Испании 2024/25 в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.

По информации испанского издания Marca, лучший бомбардир «Реала» в этом сезоне француз Килиан Мбаппе начнет поединок с «Барселоной» на скамейке запасных.

Мбаппе пропустил последние матчи «Реала» из-за травмы. Он до сих пор полностью не восстановился от травмы и испытывает дискомфорт.

Ранее президент «королевского клуба» Флорентино Перес обратился к нападающему «сливочных» Килиану Мбаппе накануне финала Кубка Испании.

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Барселона Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Барселона - Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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