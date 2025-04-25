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Испания
25 апреля 2025, 18:10 | Обновлено 25 апреля 2025, 18:11
494
1

Перес одним предложением обратился к Мбаппе перед финалом Кубка Испании

Президент мадридского «Реала» ожидает от француза дубль в ворота «Барселоны»

25 апреля 2025, 18:10 | Обновлено 25 апреля 2025, 18:11
494
1
Перес одним предложением обратился к Мбаппе перед финалом Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

26 апреля состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На тренировке за 2 дня до поединка президент королевского клуба Флорентино Перес обратился к нападающему сливочных Килиану Мбаппе:

«Мы выиграем эту игру, а ты забьешь два гола».

В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 49 матчей на клубном уровне, отметившись 32 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Мадрид Флорентино Перес Килиан Мбаппе
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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Комментарии 1
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AndiM
Черепашка-гвалтівник може тільки різним асасунам забивати. Астанавісь підписувати різне лайно старий пердун,ви вже все про...ли в цьому сезоні лошари. І все із-за одної тупої черепахи і постійно накормленої бананами мавпи.
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