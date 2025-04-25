Перес одним предложением обратился к Мбаппе перед финалом Кубка Испании

26 апреля состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

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На тренировке за 2 дня до поединка президент королевского клуба Флорентино Перес обратился к нападающему сливочных Килиану Мбаппе:

«Мы выиграем эту игру, а ты забьешь два гола».

В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 49 матчей на клубном уровне, отметившись 32 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.