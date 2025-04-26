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  4. ВИДЕО. Кунг-фу MAXI: как Таловеров отдал ассист в первом матче после травмы
Англия
26 апреля 2025, 19:18 |
995
0

ВИДЕО. Кунг-фу MAXI: как Таловеров отдал ассист в первом матче после травмы

Максим помог Плимуту переиграть Престон со счетом 2:1 в поединке 45-го тура Чемпионшипа

26 апреля 2025, 19:18 |
995
0
ВИДЕО. Кунг-фу MAXI: как Таловеров отдал ассист в первом матче после травмы
ФК Плимут. Максим Таловеров

26 апреля Плимут на выезде переиграл Престон со счетом 2:1 в мате 45-го тура Чемпионшипа 2024/25.

Украинский защитник Максим Таловеров вернулся в заявку гостей на поединок, восстановившись после травмы.

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Таловеров начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле на пятой добавленной минуте к первому тайму вместо Хулио Плегесуэло при счете 1:0 в пользу свой команды.

На 75-й Таловеров в падении, достав мяч ногой после борьбы с соперником, отдал ассист на Каллама Райта.

Максим отметился третьим результативном действием в футболке Плимута.

❗️ ВИДЕО. Кунг-фу MAXI: как Таловеров отдал ассист в первом матче после травмы

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Плимут Престон Максим Таловеров видео голов и обзор Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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