26 апреля Плимут на выезде переиграл Престон со счетом 2:1 в мате 45-го тура Чемпионшипа 2024/25.

Украинский защитник Максим Таловеров вернулся в заявку гостей на поединок, восстановившись после травмы.

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Таловеров начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле на пятой добавленной минуте к первому тайму вместо Хулио Плегесуэло при счете 1:0 в пользу свой команды.

На 75-й Таловеров в падении, достав мяч ногой после борьбы с соперником, отдал ассист на Каллама Райта.

Максим отметился третьим результативном действием в футболке Плимута.

❗️ ВИДЕО. Кунг-фу MAXI: как Таловеров отдал ассист в первом матче после травмы