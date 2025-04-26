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Чемпионшип Англия
Престон Норт Энд
26.04.2025 17:00 – FT 1 : 2
Плимут
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Англия
26 апреля 2025, 19:06 | Обновлено 26 апреля 2025, 19:07
1383
1

Вернулся и помог. Плимут благодаря ассисту Таловерова добыл три очка

«Плимут» переиграл «Престон»

26 апреля 2025, 19:06 | Обновлено 26 апреля 2025, 19:07
1383
1
Вернулся и помог. Плимут благодаря ассисту Таловерова добыл три очка
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Сегодня, 26 апреля, прошел матч 45-го тура английского Чемпионшипа.

«Престон» на домашнем поле принял «Плимут». Победу в матче одержали гости со счетом 2:1.

Впервые за семь матчей в заявку «Плимута» попал защитник сборной Украины Максим Таловеров. Украинский центрбек появился на поле на 45+5 минуте, а на 75-й Максим помог повести «Плимуту» в счете 2:0, отдав результативную передачу на Каллума Райта.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Плимут» ведет активную борьбу за то, чтобы остаться в Чемпиошипе. Команда пока занимает предпоследнее место с 46 очками, но до сих пор имеет шансы на сохранение прописки – все будет решаться в последнем туре.

Чемпионшип. 45-й тур. 26 апреля.

Престон – Плимут – 1:2
Голы: Рийс, 90 - Бунду, 14, Райт, 75.

ВИДЕО. Ассист Таловерова

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Риис (Престон Норт Энд).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Callum Wright (Плимут).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Мустафа Бунду (Плимут).
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Максим Таловеров чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Престон Плимут видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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ash
Плімут вилітає, там немає шансів.
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