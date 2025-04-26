Вернулся и помог. Плимут благодаря ассисту Таловерова добыл три очка
«Плимут» переиграл «Престон»
Сегодня, 26 апреля, прошел матч 45-го тура английского Чемпионшипа.
«Престон» на домашнем поле принял «Плимут». Победу в матче одержали гости со счетом 2:1.
Впервые за семь матчей в заявку «Плимута» попал защитник сборной Украины Максим Таловеров. Украинский центрбек появился на поле на 45+5 минуте, а на 75-й Максим помог повести «Плимуту» в счете 2:0, отдав результативную передачу на Каллума Райта.
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«Плимут» ведет активную борьбу за то, чтобы остаться в Чемпиошипе. Команда пока занимает предпоследнее место с 46 очками, но до сих пор имеет шансы на сохранение прописки – все будет решаться в последнем туре.
Чемпионшип. 45-й тур. 26 апреля.
Престон – Плимут – 1:2
Голы: Рийс, 90 - Бунду, 14, Райт, 75.
Victory in Preston. 💚 pic.twitter.com/mLE8dpJtXD— Plymouth Argyle FC (@Argyle) April 26, 2025
События матча
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