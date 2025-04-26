Стала известна оценка Миколенко за матч с Челси

В субботу, 26 апреля, состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Эвертоном».

Встречу принимал Стэмфорд Бридж в Лондоне.

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Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.8 и 6.5 баллов. Лучшим игроком по версии SofaScore стал Марк Кукурелья с оценкой 8.0. WhoScored выделил кипера хозяев, дав ему оценку в 7.8.

Ранее сообщалось о том, что Миколенко едва не получил травму головы после жуткого столкновения.