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  4. Стала известна оценка Миколенко за матч с Челси
Англия
26 апреля 2025, 17:32 |
1310
0

Стала известна оценка Миколенко за матч с Челси

Украинский защитник провел на поле весь матч

26 апреля 2025, 17:32 |
1310
0
Стала известна оценка Миколенко за матч с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 26 апреля, состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Эвертоном».

Встречу принимал Стэмфорд Бридж в Лондоне.

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Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.8 и 6.5 баллов. Лучшим игроком по версии SofaScore стал Марк Кукурелья с оценкой 8.0. WhoScored выделил кипера хозяев, дав ему оценку в 7.8.

Ранее сообщалось о том, что Миколенко едва не получил травму головы после жуткого столкновения.

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ФОТО. Миколенко едва не получил травму головы после жуткого столкновения
Виталий Миколенко Эвертон Челси Челси - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки Марк Кукурелья Роберт Санчес SofaScore WhoScored
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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