Стала известна оценка Миколенко за матч с Челси
Украинский защитник провел на поле весь матч
В субботу, 26 апреля, состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Эвертоном».
Встречу принимал Стэмфорд Бридж в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.8 и 6.5 баллов. Лучшим игроком по версии SofaScore стал Марк Кукурелья с оценкой 8.0. WhoScored выделил кипера хозяев, дав ему оценку в 7.8.
Ранее сообщалось о том, что Миколенко едва не получил травму головы после жуткого столкновения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Финальный поединок Кубка Испании состоится 26 апреля и начнется в 23:00 по Киеву
Эгис Климас призвал не верить, что следующий бой Александр проведет 19 июля