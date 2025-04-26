ФОТО. Миколенко едва не получил травму головы после жуткого столкновения

26 апреля состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Челси» и «Эвертон». Лондонский клуб одолел соперника с минимальным счетом 1:0.

На 40-й минуте поединка случился неприятный инцидент – в одной из атак гостей защитник «Эвертона» Виталий Миколенко и голкипер «Челси» Роберт Санчес столкнулись друг с другом.

Арбитр сразу же остановил матч и позвал врачей, которые предоставляли помощь обоим футболистам. После того, как украинец встал на ноги, он отметился красивым поступком – пошел мириться с Санчесом. Игроки тепло обняли друг друга и показали, что никаких претензий не имеют.

Миколенко провел на поле весь матч, но «Эвертон» не сумел вырвать ничью. «Ириски» занимают 13-е место, набрав 38 баллов. «Челси» разместился на четвертой позиции, в активе клуба – 60 очков.

ВИДЕО. Миколенко помирился с голкипером Челси после ужасного столкновения

ФОТО. Столкновения защитника «Эвертона» с голкипером «Челси»