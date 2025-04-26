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Англия
26 апреля 2025, 16:50 | Обновлено 26 апреля 2025, 16:51
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0

ФОТО. Миколенко едва не получил травму головы после жуткого столкновения

Украинец сумел продолжить матч после медицинской помощи

26 апреля 2025, 16:50 | Обновлено 26 апреля 2025, 16:51
775
0
ФОТО. Миколенко едва не получил травму головы после жуткого столкновения
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

26 апреля состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Челси» и «Эвертон». Лондонский клуб одолел соперника с минимальным счетом 1:0.

На 40-й минуте поединка случился неприятный инцидент – в одной из атак гостей защитник «Эвертона» Виталий Миколенко и голкипер «Челси» Роберт Санчес столкнулись друг с другом.

Арбитр сразу же остановил матч и позвал врачей, которые предоставляли помощь обоим футболистам. После того, как украинец встал на ноги, он отметился красивым поступком – пошел мириться с Санчесом. Игроки тепло обняли друг друга и показали, что никаких претензий не имеют.

Миколенко провел на поле весь матч, но «Эвертон» не сумел вырвать ничью. «Ириски» занимают 13-е место, набрав 38 баллов. «Челси» разместился на четвертой позиции, в активе клуба – 60 очков.

ВИДЕО. Миколенко помирился с голкипером Челси после ужасного столкновения

ФОТО. Столкновения защитника «Эвертона» с голкипером «Челси»

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси - Эвертон Челси Эвертон Виталий Миколенко Роберт Санчес
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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