Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Людмила Киченок успешно стартовала на престижном турнире в столице Испании
WTA
26 апреля 2025, 16:39 | Обновлено 26 апреля 2025, 16:40
441
0

Людмила Киченок успешно стартовала на престижном турнире в столице Испании

Украинка вместе с Софией Кенин в двух сетах одолела тандем Никулеску / Питер

26 апреля 2025, 16:39 | Обновлено 26 апреля 2025, 16:40
441
0
Людмила Киченок успешно стартовала на престижном турнире в столице Испании
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире WTА 1000 в Мадриде, Испания.

В первом раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) в двух сетах переиграли тандем Моника Никулеску (Румыния) / Катажина Питер (Польша) за 1 час и 23 минуты.

WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) [8] – Моника Никулеску (Румыния) / Катажина Питер (Польша) – 7:5, 6:3

Это была первая встреча тандемов. Никулеску и Питер провели второй матч в одном дуэте и потерпели второе поражение.

Следующими соперницами Киченок и Кенин будут победительницы противостояния Мэдисон Киз / Мария Саккари – Магда Линетт / Ребекка Шрамкова.

Людмила стала второй представительницей Украины, которой удалось пробиться во второй круг парного разряда в Мадриде. Ранее это сделала ее сестра Надежда, которая вместе с Сюй Ифань выбила Александру Панову и Фанни Штоллар.

По теме:
Суперкамбек! Стародубцева в Мадриде наказала 20-ю ракетку мира, оформив 6:0
Л. Киченок / Кенин – Никулеску / Питер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионка USO-2021 пояснила, почему проиграла Костюк на турнире в Мадриде
Людмила Киченок София Кенин Моника Никулеску Катажина Питер WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СУРКИС: «Вы пытаетесь сделать козлом отпущения невинного Андрея Шевченко»
Футбол | 26 апреля 2025, 11:31 21
СУРКИС: «Вы пытаетесь сделать козлом отпущения невинного Андрея Шевченко»
СУРКИС: «Вы пытаетесь сделать козлом отпущения невинного Андрея Шевченко»

Почетный член УЕФА выступил на Конгрессе УАФ в Киеве

Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Футбол | 26 апреля 2025, 04:57 1
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо

Киевская команда опережает принципиального соперника на одно очко

Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 26.04.2025, 12:21
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
СВИТОЛИНА: «Сейчас я просто ищу способы побеждать в каждом матче»
Теннис | 26.04.2025, 08:18
СВИТОЛИНА: «Сейчас я просто ищу способы побеждать в каждом матче»
СВИТОЛИНА: «Сейчас я просто ищу способы побеждать в каждом матче»
Костюк разобралась с чемпионкой US Open 2021 в стартовом матче в Мадриде
Теннис | 25.04.2025, 19:47
Костюк разобралась с чемпионкой US Open 2021 в стартовом матче в Мадриде
Костюк разобралась с чемпионкой US Open 2021 в стартовом матче в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
24.04.2025, 19:17 6
Хоккей
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
25.04.2025, 17:43 21
Футзал
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
26.04.2025, 07:50 1
Бокс
Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты
Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты
25.04.2025, 13:05 1
Футбол
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
25.04.2025, 13:09 8
Футбол
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
25.04.2025, 23:26 5
Футбол
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
24.04.2025, 22:50 2
Волейбол
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
24.04.2025, 22:17 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем