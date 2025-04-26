Людмила Киченок успешно стартовала на престижном турнире в столице Испании

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире WTА 1000 в Мадриде, Испания.

В первом раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) в двух сетах переиграли тандем Моника Никулеску (Румыния) / Катажина Питер (Польша) за 1 час и 23 минуты.

WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) [8] – Моника Никулеску (Румыния) / Катажина Питер (Польша) – 7:5, 6:3

Это была первая встреча тандемов. Никулеску и Питер провели второй матч в одном дуэте и потерпели второе поражение.

Следующими соперницами Киченок и Кенин будут победительницы противостояния Мэдисон Киз / Мария Саккари – Магда Линетт / Ребекка Шрамкова.

Людмила стала второй представительницей Украины, которой удалось пробиться во второй круг парного разряда в Мадриде. Ранее это сделала ее сестра Надежда, которая вместе с Сюй Ифань выбила Александру Панову и Фанни Штоллар.