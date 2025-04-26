ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла исключила легионера из заявки на сезон
Фернан Фаэррон прощается с полтавским клубом
24-летний центральный защитник «Ворсклы» Фернан Фаэррон исключен полтавским клубом из заявки на текущий сезон.
Информация об этом содержится на официальном сайте украинской Премьер-лиги, где костариканец значится как отзаявленный исполнитель для «Ворсклы».
Накануне Sport.ua делился собственным инсайдом о том, что Фаэррон, который был арендован «Ворсклой» у «Эредиано», не хочет оставаться в клубе и стремится как можно скорее покинуть Украину из-за войны.
За «Ворсклу» центрбек-легионер успел сыграть всего 2 матча в УПЛ.
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