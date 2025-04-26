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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 16:37 | Обновлено 26 апреля 2025, 17:37
850
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла исключила легионера из заявки на сезон

Фернан Фаэррон прощается с полтавским клубом

26 апреля 2025, 16:37 | Обновлено 26 апреля 2025, 17:37
850
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла исключила легионера из заявки на сезон
vorskla.com.ua. Фернан Фаэррон

24-летний центральный защитник «Ворсклы» Фернан Фаэррон исключен полтавским клубом из заявки на текущий сезон.

Информация об этом содержится на официальном сайте украинской Премьер-лиги, где костариканец значится как отзаявленный исполнитель для «Ворсклы».

Накануне Sport.ua делился собственным инсайдом о том, что Фаэррон, который был арендован «Ворсклой» у «Эредиано», не хочет оставаться в клубе и стремится как можно скорее покинуть Украину из-за войны.

За «Ворсклу» центрбек-легионер успел сыграть всего 2 матча в УПЛ.

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Фернан Фаэррон Ворскла Полтава трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига заявка Эредиано трансферы
Алексей Сливченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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