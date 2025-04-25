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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 10:10 |
429
0

Защитник-легионер намерен покинуть Ворсклу из-за войны

Фернан Фаэррон не планирует подписывать с полтавчанами полноценный контракт

25 апреля 2025, 10:10 |
429
0
Защитник-легионер намерен покинуть Ворсклу из-за войны
facebook.com/fcvorskla

24-летний центрбек сборной Коста-Рики Фернан Фаэррон, который выступает в «Ворскле» на правах аренды, не планирует оставаться в Украине надолго.

Легионер рассматривает возможность как можно скорее покинуть Украину из-за продолжающегося российского террора мирных объектов и граждан на фоне полномасштабной фазы российско-украинской войны.

По информации источников Sport.ua, Фаэррон не заинтересован в том, чтобы подписывать с «Ворсклой» полноценный контракт, несмотря на то, что в его арендном соглашении за полтавчанами закреплена опция на выкуп костариканца.

Фаэррон перешел в «Ворсклу» в начале февраля из «Эредиано», оформив аренду до конца текущего сезона. В УПЛ костариканский центрбек сыграл пока лишь 2 матча.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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