Защитник-легионер намерен покинуть Ворсклу из-за войны

24-летний центрбек сборной Коста-Рики Фернан Фаэррон, который выступает в «Ворскле» на правах аренды, не планирует оставаться в Украине надолго.

Легионер рассматривает возможность как можно скорее покинуть Украину из-за продолжающегося российского террора мирных объектов и граждан на фоне полномасштабной фазы российско-украинской войны.

По информации источников Sport.ua, Фаэррон не заинтересован в том, чтобы подписывать с «Ворсклой» полноценный контракт, несмотря на то, что в его арендном соглашении за полтавчанами закреплена опция на выкуп костариканца.

Фаэррон перешел в «Ворсклу» в начале февраля из «Эредиано», оформив аренду до конца текущего сезона. В УПЛ костариканский центрбек сыграл пока лишь 2 матча.