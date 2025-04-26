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  4. ПСЖ потерпел первое поражение в Лиге 1. Реакция болельщиков
Франция
26 апреля 2025, 15:53 |
116
0

ПСЖ потерпел первое поражение в Лиге 1. Реакция болельщиков

Парижский клуб в статусе чемпиона проиграл «Ницце»

26 апреля 2025, 15:53 |
116
0
ПСЖ потерпел первое поражение в Лиге 1. Реакция болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 25 апреля, в чемпионате Франции состоялся матч 31-го тура между командами «ПСЖ» и «Ницца». Парижский клуб проиграл со счетом 1:3.

«ПСЖ» уже гарантировал себе чемпионский титул и этот поединок не имел для команды никакого турнирного значения. Однако до этого «ПСЖ» шел без поражений в чемпионате Франции. И часть болельщиков расстроена, что серия прервалась.

Во вторник, 29 апреля, «ПСЖ» проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». И поражение от «Ниццы» стало тревожным сигналом. Фаны «Арсенала» не оставили это без внимания.

𝐋𝐎𝐊𝐈: Передайте Барколя, чтобы он поработал над своей дерьмовой ногой, он никогда не сможет забить.

ⵣIzem Samirⵣ: Никого не обманешь. ПСЖ еще раз демонстрирует, что это маленький клуб, который никогда не будет среди величайших.

Guigs: Давайте, Канониры, все свое детство я болел за вас, мы верим в вас.

Niko: Единственный положительный момент состоит в том, что Ницца займет место Марселя в Лиге чемпионов. С другой стороны, перед «Арсеналом» страшно.

Roronoa Zoro: Надо было сказать, что вы не хотите играть.

28 VECES CAMPEÓN NACIONAL (U): «Арсенал» собирается устроить им отличную взбучку.

RAYANANAS: Было бы хорошо сделать и то, и другое, но, я гораздо больше предпочитаю выигрыш во вторник. Надеюсь, мы сыграем гораздо лучше. Я хочу, чтобы мы выиграли со счётом 3:1.

Victory the Patriot: Взгляд обращен на следующий сезон, лол, мы ничего не будем делать и пропускать те же голы, что и всегда, с угловых и штрафных ударов.

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ПСЖ - Ницца ПСЖ Ницца реакция болельщиков чемпионат Франции по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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