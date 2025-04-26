ПСЖ потерпел первое поражение в Лиге 1. Реакция болельщиков
Парижский клуб в статусе чемпиона проиграл «Ницце»
В пятницу, 25 апреля, в чемпионате Франции состоялся матч 31-го тура между командами «ПСЖ» и «Ницца». Парижский клуб проиграл со счетом 1:3.
«ПСЖ» уже гарантировал себе чемпионский титул и этот поединок не имел для команды никакого турнирного значения. Однако до этого «ПСЖ» шел без поражений в чемпионате Франции. И часть болельщиков расстроена, что серия прервалась.
Во вторник, 29 апреля, «ПСЖ» проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». И поражение от «Ниццы» стало тревожным сигналом. Фаны «Арсенала» не оставили это без внимания.
𝐋𝐎𝐊𝐈: Передайте Барколя, чтобы он поработал над своей дерьмовой ногой, он никогда не сможет забить.
ⵣIzem Samirⵣ: Никого не обманешь. ПСЖ еще раз демонстрирует, что это маленький клуб, который никогда не будет среди величайших.
Guigs: Давайте, Канониры, все свое детство я болел за вас, мы верим в вас.
Niko: Единственный положительный момент состоит в том, что Ницца займет место Марселя в Лиге чемпионов. С другой стороны, перед «Арсеналом» страшно.
Roronoa Zoro: Надо было сказать, что вы не хотите играть.
28 VECES CAMPEÓN NACIONAL (U): «Арсенал» собирается устроить им отличную взбучку.
RAYANANAS: Было бы хорошо сделать и то, и другое, но, я гораздо больше предпочитаю выигрыш во вторник. Надеюсь, мы сыграем гораздо лучше. Я хочу, чтобы мы выиграли со счётом 3:1.
Victory the Patriot: Взгляд обращен на следующий сезон, лол, мы ничего не будем делать и пропускать те же голы, что и всегда, с угловых и штрафных ударов.
⏱️ 90’ - C’est terminé à Paris. Nos Parisiens s’inclinent ce soir. Les yeux sont dorénavant tournés et rivés sur Arsenal mardi soir en Champions League.#PSGOGCN (1-3) pic.twitter.com/MhFkfwMBwb— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 25, 2025
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