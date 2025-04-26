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  4. Чемпионка USO-2021 пояснила, почему проиграла Костюк на турнире в Мадриде
WTA
26 апреля 2025, 14:48 |
494
0

Чемпионка USO-2021 пояснила, почему проиграла Костюк на турнире в Мадриде

25 апреля Марта одолела Эмму Радукану в матче второго раунда на тысячнике в Испании

26 апреля 2025, 14:48 |
494
0
Чемпионка USO-2021 пояснила, почему проиграла Костюк на турнире в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану прокомментировала поражение Марте Костюк в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде:

«Я считаю, что для меня это положительный момент, что я сыграла в Мадриде два матча на открытых грунтовых кортах. Я бы сказала, что я вижу, что пока не чувствую себя на грунте уверенно, но это аспект, над которым я могу и должна работать.

Это лишь мой второй полноценный грунтовый сезон и первый за последние три года. Поэтому сейчас я просто стараюсь дать себе возможность сыграть как можно больше розыгрышей на этом покрытии и провести как можно больше времени на тренировках.

В сегодняшнем матче мне было очень тяжело двигаться. Я чувствовала, что постоянно скользила, и мне требовалось слишком много времени, чтобы выбраться из углов после кроссов и после подачи. Честно говоря, я пока не знаю, как это улучшить, так что мне придётся вернуться к работе над этим на следующей неделе».

Марта выиграла у Эммы со счетом 6:4, 2:6, 6:2 и далее встретится с Вероникой Кудерметовой.

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Эмма Радукану Марта Костюк WTA Мадрид
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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