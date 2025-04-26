Чемпионка USO-2021 пояснила, почему проиграла Костюк на турнире в Мадриде

Британская теннисистка и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану прокомментировала поражение Марте Костюк в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде:

«Я считаю, что для меня это положительный момент, что я сыграла в Мадриде два матча на открытых грунтовых кортах. Я бы сказала, что я вижу, что пока не чувствую себя на грунте уверенно, но это аспект, над которым я могу и должна работать.

Это лишь мой второй полноценный грунтовый сезон и первый за последние три года. Поэтому сейчас я просто стараюсь дать себе возможность сыграть как можно больше розыгрышей на этом покрытии и провести как можно больше времени на тренировках.

В сегодняшнем матче мне было очень тяжело двигаться. Я чувствовала, что постоянно скользила, и мне требовалось слишком много времени, чтобы выбраться из углов после кроссов и после подачи. Честно говоря, я пока не знаю, как это улучшить, так что мне придётся вернуться к работе над этим на следующей неделе».

Марта выиграла у Эммы со счетом 6:4, 2:6, 6:2 и далее встретится с Вероникой Кудерметовой.