Ворскла получила от ФИФА трансферный бан. Реакция болельщиков
Полтавский клуб не сможет регистрировать новых футболистов
ФИФА официально запретила «Ворскле» регистрировать новых футболистов в течение трех следующих трансферных окон. Причиной послужила задолженность клуба перед своим бывшим игроком Ардитом Толи.
Албанский полузащитник находился на контракте с Ворсклой с 2022 по 2024 год. Провел 18 матчей. Отметился одной результативной передачей.
В турнирной таблице УПЛ «Ворскла» занимает 14 место. Команда проиграла четыре матча подряд и находится в зоне переходных матчей.
Назар: Интересна судьба Ворсклы и Руха после этого сезона.
Andriy: Походу за Днепром и Таврией ((((
Artem_Ponomar: В последнее время только плохие новости для полтавчан, надеюсь, что хотя бы прописку сохранят.
BUKO_CV: ну тогда Полтава будет играть в УПЛ.
Віталій Ткачук: Там по-любому какие-то долги висят. Ничего, реинкарнируются, они не первые.
Falko: Опыт последних лет свидетельствует, что как накладывают на 1,5 года, так и мгновенно отменяют, как только клуб исправится.
Oleksii: Добро пожаловать в FIFA Registration Ban List.
Дядя Жора: Приветствуем в клубе минусов.
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