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  4. Ворскла получила от ФИФА трансферный бан. Реакция болельщиков
Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 14:17 |
175
0

Ворскла получила от ФИФА трансферный бан. Реакция болельщиков

Полтавский клуб не сможет регистрировать новых футболистов

26 апреля 2025, 14:17 |
175
0
Ворскла получила от ФИФА трансферный бан. Реакция болельщиков
ФК Ворскла

ФИФА официально запретила «Ворскле» регистрировать новых футболистов в течение трех следующих трансферных окон. Причиной послужила задолженность клуба перед своим бывшим игроком Ардитом Толи.

Албанский полузащитник находился на контракте с Ворсклой с 2022 по 2024 год. Провел 18 матчей. Отметился одной результативной передачей.

В турнирной таблице УПЛ «Ворскла» занимает 14 место. Команда проиграла четыре матча подряд и находится в зоне переходных матчей.

Назар: Интересна судьба Ворсклы и Руха после этого сезона.

Andriy: Походу за Днепром и Таврией ((((

Artem_Ponomar: В последнее время только плохие новости для полтавчан, надеюсь, что хотя бы прописку сохранят.

BUKO_CV: ну тогда Полтава будет играть в УПЛ.

Віталій Ткачук: Там по-любому какие-то долги висят. Ничего, реинкарнируются, они не первые.

Falko: Опыт последних лет свидетельствует, что как накладывают на 1,5 года, так и мгновенно отменяют, как только клуб исправится.

Oleksii: Добро пожаловать в FIFA Registration Ban List.

Дядя Жора: Приветствуем в клубе минусов.

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ФИФА Ворскла Полтава трансферный бан реакция болельщиков реакция читателей Sport.ua Ардит Толи
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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