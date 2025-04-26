Ворскла получила от ФИФА трансферный бан. Реакция болельщиков

ФИФА официально запретила «Ворскле» регистрировать новых футболистов в течение трех следующих трансферных окон. Причиной послужила задолженность клуба перед своим бывшим игроком Ардитом Толи.

Албанский полузащитник находился на контракте с Ворсклой с 2022 по 2024 год. Провел 18 матчей. Отметился одной результативной передачей.

В турнирной таблице УПЛ «Ворскла» занимает 14 место. Команда проиграла четыре матча подряд и находится в зоне переходных матчей.

Назар: Интересна судьба Ворсклы и Руха после этого сезона.

Andriy: Походу за Днепром и Таврией ((((

Artem_Ponomar: В последнее время только плохие новости для полтавчан, надеюсь, что хотя бы прописку сохранят.

BUKO_CV: ну тогда Полтава будет играть в УПЛ.

Віталій Ткачук: Там по-любому какие-то долги висят. Ничего, реинкарнируются, они не первые.

Falko: Опыт последних лет свидетельствует, что как накладывают на 1,5 года, так и мгновенно отменяют, как только клуб исправится.

Oleksii: Добро пожаловать в FIFA Registration Ban List.

Дядя Жора: Приветствуем в клубе минусов.