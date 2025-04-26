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  4. Руслан Ротань признался, что ждет от матча Шахтера и Динамо
Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 14:11 |
325
0

Руслан Ротань признался, что ждет от матча Шахтера и Динамо

Наставник «Александрии» хочет увидеть красивый футбол, но не думает о результате

26 апреля 2025, 14:11 |
325
0
Руслан Ротань признался, что ждет от матча Шахтера и Динамо
ФК Александрия. Руслан Ротань

25 апреля состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ингулец» и «Александрия».

Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0. После окончания этого противостояния главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал итоговый результат:

«Хочу сделать комплимент на адрес команды «Ингулец» и ее главного тренера. Мы смотрели много их матчей. Это очень молодая команда, которая хоть и проигрывала, но много моментов не реализовала.

Был нервный матч, потому что ничего не получалось в первом тайме. Между игроками было слишком большое расстояние. Во второй половине игры удалось исправить этот момент. Такие поединки нужно закрывать намного раньше, чтобы не было нервов. У нас есть моменты, но подводит реализация. Очень важная победа в психологическом плане.

Я не хочу акцентировать внимание на результате матча между «Шахтером» и «Динамо». Нас ждет четыре игры, каждая будет, как последняя. Если не будет результата у нас, тогда неважно, как сыграют наши конкуренты. Будем наслаждаться украинским Классическим. Главное, чтобы был красивый футбол», – подытожил Ротань.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Ингулец - Александрия Ингулец Руслан Ротань Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев
Николай Титюк Источник: УПЛ-ТВ
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