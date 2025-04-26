Руслан Ротань признался, что ждет от матча Шахтера и Динамо

25 апреля состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ингулец» и «Александрия».

Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0. После окончания этого противостояния главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал итоговый результат:

«Хочу сделать комплимент на адрес команды «Ингулец» и ее главного тренера. Мы смотрели много их матчей. Это очень молодая команда, которая хоть и проигрывала, но много моментов не реализовала.

Был нервный матч, потому что ничего не получалось в первом тайме. Между игроками было слишком большое расстояние. Во второй половине игры удалось исправить этот момент. Такие поединки нужно закрывать намного раньше, чтобы не было нервов. У нас есть моменты, но подводит реализация. Очень важная победа в психологическом плане.

Я не хочу акцентировать внимание на результате матча между «Шахтером» и «Динамо». Нас ждет четыре игры, каждая будет, как последняя. Если не будет результата у нас, тогда неважно, как сыграют наши конкуренты. Будем наслаждаться украинским Классическим. Главное, чтобы был красивый футбол», – подытожил Ротань.