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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 14:02 | Обновлено 26 апреля 2025, 14:07
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0

Памятный эпизод. Судаков вспомнил лучшее событие из матчей против Динамо

Георгий рассказал Sport.ua о прошлогоднем золотом поединке

26 апреля 2025, 14:02 | Обновлено 26 апреля 2025, 14:07
111
0
Памятный эпизод. Судаков вспомнил лучшее событие из матчей против Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

27 апреля на «Арене-Львов» будет проведен центральный матч 28-го тура УПЛ между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

Футбольное противостояние начнется в 18.00 по киевскому времени.

Лидер «горняков» Георгий Судаков на командной тренировке ответил на вопросы корреспондента Sport.ua.

– Добрый, Георгий! Все болельщики «Шахтера» знают, что матч против «Динамо» – это всегда очень напряженная игра. Скажите, пожалуйста, какой момент из поединка против «Динамо» за все время запомнился вам больше всего?

– Ну трудно выделить наверняка. Многие у нас положительные моменты были против «Динамо». Могу отмечать наверняка победный гол в том чемпионате, когда я забил в ворота «Динамо» и мы стали чемпионами.

Андрей ВИТРЕНКО, Sport.ua из Львова

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Георгий Судаков Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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