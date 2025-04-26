Памятный эпизод. Судаков вспомнил лучшее событие из матчей против Динамо

27 апреля на «Арене-Львов» будет проведен центральный матч 28-го тура УПЛ между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

Футбольное противостояние начнется в 18.00 по киевскому времени.

Лидер «горняков» Георгий Судаков на командной тренировке ответил на вопросы корреспондента Sport.ua.

– Добрый, Георгий! Все болельщики «Шахтера» знают, что матч против «Динамо» – это всегда очень напряженная игра. Скажите, пожалуйста, какой момент из поединка против «Динамо» за все время запомнился вам больше всего?

– Ну трудно выделить наверняка. Многие у нас положительные моменты были против «Динамо». Могу отмечать наверняка победный гол в том чемпионате, когда я забил в ворота «Динамо» и мы стали чемпионами.

Андрей ВИТРЕНКО, Sport.ua из Львова