«Принципиально» Судаков поддержал молодежку Шахтера перед игрой с Динамо

В субботу, 26 апреля, состоится украинское классическое противостояние между «Шахтером» и «Динамо» в чемпионате Украины U-19.

Звездный футболист основной команды «Шахтер» Георгий Судаков поделился мнениями со Sport.ua по матчу, который может решить судьбу золотых медалей.

– Сегодня играет молодежная команда «Шахтера» против «Динамо». Будет ли сегодня основная команда следить и поддерживать юношей?

– Конечно будем. Тем более, у них там одно очко, они проиграют, отстают на один пункт. Для них это столь же принципиальный матч. Я надеюсь, что они победят.

Андрей ВИТРЕНКО, Sport.ua из Львова