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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 13:37 | Обновлено 26 апреля 2025, 13:44
405
0

«Принципиально» Судаков поддержал молодежку Шахтера перед игрой с Динамо

Полузащитник «горняков» рассказал Sport.ua о главном матче чемпионата Украины U-19

26 апреля 2025, 13:37 | Обновлено 26 апреля 2025, 13:44
405
0
«Принципиально» Судаков поддержал молодежку Шахтера перед игрой с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В субботу, 26 апреля, состоится украинское классическое противостояние между «Шахтером» и «Динамо» в чемпионате Украины U-19.

Звездный футболист основной команды «Шахтер» Георгий Судаков поделился мнениями со Sport.ua по матчу, который может решить судьбу золотых медалей.

– Сегодня играет молодежная команда «Шахтера» против «Динамо». Будет ли сегодня основная команда следить и поддерживать юношей?

– Конечно будем. Тем более, у них там одно очко, они проиграют, отстают на один пункт. Для них это столь же принципиальный матч. Я надеюсь, что они победят.

Андрей ВИТРЕНКО, Sport.ua из Львова

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Георгий Судаков Шахтер Донецк U-19 Шахтер Донецк Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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