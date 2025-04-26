«Принципиально» Судаков поддержал молодежку Шахтера перед игрой с Динамо
Полузащитник «горняков» рассказал Sport.ua о главном матче чемпионата Украины U-19
В субботу, 26 апреля, состоится украинское классическое противостояние между «Шахтером» и «Динамо» в чемпионате Украины U-19.
Звездный футболист основной команды «Шахтер» Георгий Судаков поделился мнениями со Sport.ua по матчу, который может решить судьбу золотых медалей.
– Сегодня играет молодежная команда «Шахтера» против «Динамо». Будет ли сегодня основная команда следить и поддерживать юношей?
– Конечно будем. Тем более, у них там одно очко, они проиграют, отстают на один пункт. Для них это столь же принципиальный матч. Я надеюсь, что они победят.
Андрей ВИТРЕНКО, Sport.ua из Львова
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