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Молодежные турниры
25 апреля 2025, 07:06 |
175
0

Шахтер U-19 – Динамо Киев U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 26-го тура молодежного чемпионата Украины

25 апреля 2025, 07:06 |
175
0
Шахтер U-19 – Динамо Киев U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

26 апреля состоится матч 26-го тура чемпионата Украины 2024/25 U-19 между командами Шахтер Донецк U-19 и Динамо Киев U-19.

Поединок пройдет на стадионе «Святошин» в столице Украины. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния бело-синие с 68 очками возглавляют таблицу первенства. У горняков 67 пунктов и вторая позиция.

В 1-м круге чемпионата (11-й тур, 27 октября) минимальную победу со счетом 1:0 одержал Шахтер благодаря голу Виктора Цуканова.

Шахтер U-19 – Динамо Киев U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале Шахтера.

Таблица чемпионата Украины U-19

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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