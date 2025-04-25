Шахтер U-19 – Динамо Киев U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 26-го тура молодежного чемпионата Украины
26 апреля состоится матч 26-го тура чемпионата Украины 2024/25 U-19 между командами Шахтер Донецк U-19 и Динамо Киев U-19.
Поединок пройдет на стадионе «Святошин» в столице Украины. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
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Перед стартом противостояния бело-синие с 68 очками возглавляют таблицу первенства. У горняков 67 пунктов и вторая позиция.
В 1-м круге чемпионата (11-й тур, 27 октября) минимальную победу со счетом 1:0 одержал Шахтер благодаря голу Виктора Цуканова.
Шахтер U-19 – Динамо Киев U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале Шахтера.
Таблица чемпионата Украины U-19
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