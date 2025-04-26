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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 13:29 | Обновлено 26 апреля 2025, 13:44
683
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определился, где будет играть домашние матчи еврокубков

Киевский клуб будет играть в польском городе Люблин

26 апреля 2025, 13:29 | Обновлено 26 апреля 2025, 13:44
683
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определился, где будет играть домашние матчи еврокубков
ФК Динамо Киев.

Киевское «Динамо» официально определилось с местом проведения домашних матчей в еврокубках на следующий сезон. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, «бело-синие» будут проводить номинально домашние матчи в еврокубках «Арене Люблин» в польском городе Люблин.

«При выборе места проведения матчей мы учли все возможные логистические детали и уверены, что это поможет команде лучше подготовиться к поединкам.

Домашние игры команды проходили при великолепной атмосфере и поддержке большого количества украинских болельщиков. Из-за полномасштабного вторжения украинские клубы, к сожалению, вынуждены проводить еврокубковые матчи под эгидой УЕФА заграницей», – говорится в сообщении.

«Арена Люблин» построена в 2012 году и открыта в 2014 году. Рекордная посещаемость «Арены Люблин» была установлена ​​на игре Кубка Польши 1 декабря 2021, когда 14 914 зрителей наблюдали за матчем между «Мотором» и «Легией».

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 25 сыгранных матчей.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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