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Кубок Испании
26 апреля 2025, 12:13 |
487
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Перед финалом Кубка Испании разгорелся скандал. Реакция болельщиков

«Реал» требовал заменить бригаду арбитров, но получил отказ

26 апреля 2025, 12:13 |
487
1
Перед финалом Кубка Испании разгорелся скандал. Реакция болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 апреля, состоится финал Кубка Испании. В борьбе за трофей сойдутся непримиримые соперники – «Барселона» и «Реал».

Перед поединком разгорелся скандал. Главный арбитр предстоящего матча Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа расплакался во время пресс-конференции. Арбитр объяснил, что его сын болезненно реагирует на критику на официальном ТВ Реала, где перед каждым противостоянием разбираются ошибки того или иного судьи.

«Реалу» вся эта ситуация не понравилась. Королевский клуб потребовал не только извинений от Рикардо, но и замены судейской бригады на финал. Причина – возможная предвзятость арбитра. Речь шла о возможном бойкоте финала.

В замене судей «Реалу» отказали. Клуб отступил и заявил, что сыграет в финале.

Болельщики «Реала» недовольны уступками. А фанам других команд уже надоели постоянные жалобы «Реала» на арбитров.

Álvaro: Снова подставляя другую щеку. Поздравляем.

Javier Trigo: Футбольные ценности начинаются с уважения к судьям. А нынешнее отношение Мадрида к судьям жалкое, неспортивное и несправедливое.

Maria GMC: Какой фарс!

Àlex: Давайте все объединимся против мадридской мафии.

Esto es la guerra: Флорентино, уходи… Сегодня лучше, чем завтра… Реал Мадрид. Он был до тебя, и он будет после тебя… Давайте, сделайте нам одолжение.

Dave: Вы боитесь Барселоны?

Patodrilo: «Бернабеу» вынесет свой вердикт на следующий день. Вы снова подвели фанатов.

Siverparker: Это жалко. Вы снова оставили болельщиков «Реала» в беде.

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Барселона - Реал Мадрид Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Флорентино Перес реакция болельщиков Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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mini.f
С точки зрения футбольной стратегии, Реал делает все правильно - прессует судейскую бригаду по полной, ведь может так случиться, что одно решение арбитра может решить судьбу матча. И арбитры тысячу раз подумают , прежде чем выносить решение не в пользу Реала. И я думаю, что Реал своими демаршами поставил арбитров на растяжку.
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