Лазарет Черноморца покинули двое футболистов
У Александра Кучера будет лучший выбор игроков
Клубный лазарет одесского «Черноморца», переполненный перед матчем предыдущего, 25-го тура УПЛ с ровенским «Вересом» (тогда в нем находилось 9 футболистов), постепенно уменьшается.
Как стало известно Sport.ua, в строй вернулись вратарь Артур Рудько и защитник Виталий Ермаков. Оба могут оказаться в заявке «моряков» на сегодняшний матч с львовским «Рухом», который состоится в Одессе в рамках 26-го тура Премьер-лиги.
На сегодняшний день «Черноморец» занимает 15-ю строчку в таблице, имея в активе 18 очков. У его соперника, «Движение», 9-е место и 30 набранных очков.
Ранее сообщалось, что Кучер планирует разобраться с голкиперами одесской команды через голы в собственные ворота.
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