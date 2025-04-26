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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 11:37 |
146
0

Лазарет Черноморца покинули двое футболистов

У Александра Кучера будет лучший выбор игроков

26 апреля 2025, 11:37 |
146
0
Лазарет Черноморца покинули двое футболистов
ФК Черноморец. Александр Кучер

Клубный лазарет одесского «Черноморца», переполненный перед матчем предыдущего, 25-го тура УПЛ с ровенским «Вересом» (тогда в нем находилось 9 футболистов), постепенно уменьшается.

Как стало известно Sport.ua, в строй вернулись вратарь Артур Рудько и защитник Виталий Ермаков. Оба могут оказаться в заявке «моряков» на сегодняшний матч с львовским «Рухом», который состоится в Одессе в рамках 26-го тура Премьер-лиги.

На сегодняшний день «Черноморец» занимает 15-ю строчку в таблице, имея в активе 18 очков. У его соперника, «Движение», 9-е место и 30 набранных очков.

Ранее сообщалось, что Кучер планирует разобраться с голкиперами одесской команды через голы в собственные ворота.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Рух Львов Черноморец - Рух инсайд Артур Рудько Виталий Ермаков Александр Кучер
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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