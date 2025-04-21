Александр КУЧЕР: «Нужно разобраться с вратарями. Сами себе забиваем»

20 апреля состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились ровенский «Верес» и одесский «Черноморец».

Хозяева вырвали победу с минимальным счетом 2:1. После окончания матча главный тренер гостей Александр Кучер прокомментировал поражение своих подопечных:

«По первому тайму эта игра не выглядела проигрышной. Но матчи состоят из двух таймов. Мы неплохо начали, забили гол. Могли забить еще в контратаке, но не хватило исполнительского мастерства.

Затем отдали инициативу сопернику. В перерыве мы просили не пугаться соперника. «Верес» – это такие же люди, как и мы. Наверное, не достучались к команде. Сначала получили гол после стандарта. А потом вообще какой-то шедевр залетел.

«Верес» умеет защищаться и играть на контратаках. После второго забитого мяча они так и действовали и имели свои моменты. Возможно, мы не заслуживали поражения сегодня. Но это футбол. Ярослав Ракицкий? У него была проблема. Хотел играть, но чувствовал сильную боль и мы были вынуждены его заменить», – рассказал Кучер на пресс-конференции.

Кроме того, в эфире одного из Youtybe-каналов Кучер признался, что намерен разобраться с голами в свои ворота.

«Начало очень неплохое от нас было, забили, где-то могли еще поймать на контратаке, могли решить ход матча, в принципе, забить второй. Второй тайм мне тяжело его комментировать. Не знаю, это надо с вратарями разбираться, потому что это мы себе сами забиваем».